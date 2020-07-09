“Küresel ekonomi ikinci dalgada yüzde 5’in üzerinde daralabilir"

09 Temmuz 2020

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev COVID-19 salgınının ikinci dalgasının küresel ekonomide yüzde 5’in üzerinde daralmaya neden olacağını ve Rusya’nın da daha kötü duruma geleceğini söyledi.

IMF’nin küresel gayri safi yurtiçi hasıla öngörüsünü 2020 yılı için yüzde 4.9 daralma olarak aşağı yönlü güncellediğini ve 2021 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 5.4’e indirdiğini hatırlatan Medvedev, “Küresel ekonomideki daralma yüzde 5’i de aşabilir ve bu durumda bizim ekonomimiz daha da kötü etkilenecek. Ancak, eğer salgınla mücadele edebilir ve bu amaçla ortak bir çalışma yürütebilirsek toparlanma oldukça hızlı olacaktır.” dedi.

Medvedev ayrıca küresel ekonomi ve Rusya ekonomisinin önünde salgın ve enerji fiyatlarının düşmesi hariç bir kriz sebebi bulunmadığını ekledi.