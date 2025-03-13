Küresel ekonomi tehdit altında! Moody’s, 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini düşürdü

Moody’s Analytics, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirdiği son raporunda, ekonomik kırılganlığın arttığını ve büyüme görünümünün olumsuz yönde seyrettiğini belirtti.

Moody’s Analytics’in kıdemli ekonomisti Stefan Angrick, küresel ticaret savaşlarının derinleşmesi, finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve ABD’nin hızla değişen ekonomi politikalarının dünya ekonomisini zora soktuğunu ifade etti.

Angrick, “Dünya ekonomisi giderek daha kırılgan bir hal alıyor ve bunu tersine çevirmek için fazla bir şey gerekmiyor. ABD yavaşlıyor. Avrupa zayıf. Çin’in büyümesi hedefleri tutturmasına rağmen yetersiz” dedi.

Raporda, 2024’te yüzde 2,7 olarak öngörülen küresel büyümenin, 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 2,4’e gerileyeceği tahmin edildi.

ABD’deki ekonomik belirsizliklerin, ticaret gerilimlerini artıran gümrük vergileri ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle daha da derinleştiğini belirten Angrick, piyasalarda süregelen güvensizliğin tüketici ve iş dünyası güvenini olumsuz etkilediğini vurguladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını üçüncü çeyreğin sonuna kadar beklemede tutacağı öngörülüyor.

Moody’s Analytics raporunda, küresel ekonomik görünümle ilgili aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dikkat çekildi. Angrick, “Artan ticaret ve jeopolitik gerilimler, finansal piyasalardaki belirsizlikler ve ABD’nin borç limiti konusundaki sıkıntıları, ekonomik riskleri daha da artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.