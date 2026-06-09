Küresel ekonomide alarm zilleri! Fitch görünümünü aşağı çekti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomiye yönelik riskleri artırdığına dikkat çekerek bu yıla ilişkin sektör görünümünde aşağı yönlü revizyona gitti.

Fitch, küresel ekonomi sektör görünümünü "nötr" seviyesinden "kötüleşiyor" seviyesine indirirken, savaşın büyüme, enflasyon ve jeopolitik riskler üzerindeki etkilerine işaret etti.

Fitch Ratings tarafından yayımlanan analize göre, savaşın etkilerinin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Kurum, önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin zayıflayabileceğini, enflasyon ve tahvil getirilerinde artış görülebileceğini, jeopolitik risklerin ise yüksek kalabileceğini belirtti.

Buna karşın küresel ekonomi ve finansman koşullarının son dönemde gösterdiği dirençli görünümün riskleri bir miktar sınırladığı ifade edildi.

5 bölgenin görünümü düşürüldü

Fitch, savaşın yayılma etkilerini dikkate alarak 5 bölgesel sektör görünümünü de "nötr" seviyesinden "kötüleşiyor" seviyesine çekti.

Görünümü iyileştirilen tek bölge ise Çin oldu. Güçlü ihracatın büyümeyi desteklemesiyle Çin'in görünümü "nötr" seviyesine yükseltildi.

Kurum, ham petrol stokları, yerel rafineri kapasitesi ve farklı enerji kaynaklarının Çin ekonomisini olası enerji şoklarına karşı koruyabileceğini değerlendirdi.

Asya'da yapay zeka desteği, enerji riski

Fitch analizinde, yapay zeka bağlantılı güçlü ihracatın Asya-Pasifik bölgesindeki birçok ekonomiye destek verdiği belirtildi.

Ancak bölgedeki ülkelerin enerji yoğun yapıları ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ile doğal gaz ithalatına bağımlılıkları nedeniyle risklere açık olduğu vurgulandı.

Enerji fiyatları büyüme üzerinde baskı oluşturuyor

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin büyük bölümünün, güçlü finansal yapıları ve alternatif ihracat yollarıyla daha avantajlı konumda olduğu ifade edildi.

Buna rağmen çatışmaların güvenlik ve iş ortamı üzerindeki etkilerinin uzun süre hissedilebileceği belirtildi.

Doğu Avrupa'da ise Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve diğer NATO üyeleri arasındaki gerilimler nedeniyle jeopolitik risklerin yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Fitch'e göre artan enerji fiyatları, gelişmiş ekonomilerde büyüme ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilerken, kamu maliyesi üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Savaşın sona ermesi görünümü değiştirebilir

Kurum, ABD-İran savaşının kısa sürede sona ermesi halinde küresel sektör görünümünün yeniden "nötr" seviyesine dönebileceğini değerlendirdi.