Küresel ekonomide kriz kapıda: Finansal parçalanma trilyonlarca kayba yol açabilir

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları sırasında açıklanan yeni bir rapor, küresel finansal sistemdeki parçalanmanın ciddi ekonomik riskler taşıdığına dikkat çekti. Rapora göre, artan jeoekonomik parçalanma nedeniyle dünya genelinde finansal sistemin parçalanması, küresel gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) 5,7 trilyon dolar seviyesine kadar azaltabilir.

Küresel ekonomiye ciddi zarar

WEF'in raporunda, devletçilik politikaları ve kısıtlayıcı ticaret politikalarının küresel ekonomiye etkisi vurgulandı. Bu tür politikaların, ticaretin ve sınır ötesi sermaye akışlarının azalmasına yol açarak, ekonomik verimlilik kaybına neden olabileceği belirtiliyor. Raporda, söz konusu kaybın 0,6 trilyon dolardan 5,7 trilyon dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu miktar, küresel GSYH'nın yaklaşık %5'ine denk geliyor.

Jeoekonomik parçalanmanın etkileri büyük olacak

Raporda, artan jeoekonomik parçalanmanın ekonomik etkilerinin, 2008 finansal krizinin ya da Kovid-19 salgınının yol açtığı sorunlardan daha büyük olabileceği ifade ediliyor. Özellikle ülkelerin kendi jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmek için uyguladıkları yaptırımlar ve sübvansiyonlar gibi korumacı politikaların finansal sistemi daha da zorlayabileceği vurgulanıyor.

Yaptırımların artışı dikkat çekiyor

Raporda, dünyadaki yaptırımların 2017 yılından bu yana %370 oranında arttığına da dikkat çekiliyor. WEF Mali ve Parasal Sistemler Merkezi Başkanı Matthew Blake, rapor hakkında yaptığı değerlendirmede, finansal sistemdeki parçalanmanın küresel ekonomi üzerindeki potansiyel maliyetlerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Liderler, ilkeli yaklaşımlarla küresel finans sistemini korumak için kritik bir fırsatla karşı karşıya" uyarısında bulundu.