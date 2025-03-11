Küresel ekonomik belirsizlikler risk iştahını azaltıyor

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifelerle ticarette artan gerilimi ve ekonomik verilerde resesyon sinyalleri vermesiyle satış baskısı etkili oluyor. Başkan Donald Trump’ın tarife politikaları yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, borsalar ve emtia piyasalarında oynaklık artıyor.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada "Şu anda bir geçiş dönemi yaşıyoruz, çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak ekonomistlere göre, tarife politikalarının enflasyonu artırma riski devam ediyor.

ABD piyasalarında resesyon endişeleriyle "korku endeksi" olarak bilinen VIX yüzde 19 yükselerek 27,8 seviyesine çıktı. New York Borsası’nda S&P 500 yüzde 2,7, Nasdaq yüzde 4 ve Dow Jones yüzde 2,08 düştü. Avrupa borsalarında da DAX yüzde 1,69, CAC 40 yüzde 0,90, FTSE 100 yüzde 0,92 geriledi.

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin savunma ve yatırım paketine destek vermeyeceğini açıklaması, ülkedeki risk algısını artırdı. CDU/CSU ve SPD hükümeti, borç frenini gevşetmek için anayasa değişikliği yapmayı planlarken, Yeşiller'in desteği olmadan bu değişiklik zor görünüyor.

Asya borsaları da ABD kaynaklı satış dalgasından etkilendi. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,5 yükselirken, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,6 düştü. Japonya ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,9 büyüyerek beklentileri aştı.

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,81 düşüşle 10.422,24 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 36,5486’dan kapanırken, bugün 36,5750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD’de JOLTS açık iş sayısı ve Türkiye’de perakende satış verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.