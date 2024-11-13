Küresel elektrikli araç satışları yüzde 35 arttı! Çin hakimiyeti güçleniyor

Küresel elektrikli araç satışı ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı. Pazar araştırma şirketi Rho Motion’ın çarşamba günü yayınladığı verilere göre, Çin elektrikli araç pazarında büyümeye devam ederek satışları yüzde 54 oranında artırdı.

Avrupa’da ise büyüme yüzde 0,8 ile sınırlı kalırken yıllık bazda artış gösterdi. Şirketin veri yöneticisi Charles Lester, yıl sonunda Avrupa pazarının toparlanacağını öngördü.

Avrupa otomotiv sektöründeki zorluklar

Avrupa’da otomobil üreticileri, yüksek üretim maliyetleri ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin yönetimi gibi önemli sorunlarla yüzleşiyor. Çinli üreticilerin pazara girmesi, Avrupa otomobil üreticileri için rekabeti artırıyor.

Satış rakamları

Rho Motion verilerine göre, ekim ayında küresel çapta tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araç satışları 1,72 milyon adede ulaştı. Çin’deki satışlar, rekor kırarak 1,2 milyon adede yükselirken, ABD ve Kanada’da satışlar yüzde 11,4 artışla 0,16 milyon olarak kaydedildi. Avrupa’da ise satışlar 0,26 milyon adede çıktı ve yıllık bazda hafif bir artış olsa da eylül ayına göre yüzde 14 oranında geriledi. Diğer bölgelerdeki satışlar ise yüzde 10,9 artış gösterdi.

Çin'in yükselişi sürüyor

Rho Motion’ın açıklamasında, "Çin’in elektrikli araç pazarı, yılın son iki güçlü otomobil satış ayına girerken yavaşlama belirtisi göstermiyor" ifadelerine yer verildi.

Lester ayrıca, AB 2024 karbon emisyonu azaltma hedefinin, otomobil üreticilerini daha fazla elektrikli araç satmaya teşvik etmek amacıyla fiyat indirimlerine yönlendirebileceğini söyledi. Lester, "Üreticiler, belirlenen hedefleri tutturmak ve cezalardan kaçınmak amacıyla elektrikli araç satışlarını artırmak zorunda kalabilir" diye ekledi.

Çin’in yolcu aracı satışları yüzde 11,2 arttı

Çin Yolcu Araçları Birliği verilerine göre, Çin’de yolcu araçları satışları ekim ayında geçen yıla göre yüzde 11,2 oranında artış kaydetti. Yerel üretici BYD, bu büyümede lider konumda bulunuyor. Çin’in pazardaki büyümesinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.