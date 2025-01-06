Küresel fon yöneticileriyle ABD'de kritik görüşme: Şimşek yılın ilk roadshowuna çıkıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15-16 Ocak tarihlerinde Bank of America (BofA) tarafından düzenlenen küresel piyasa konferansına katılacak. Şimşek, burada küresel fon yöneticileriyle görüşecek ve ekonomik politikalar hakkında sunum yapacak.
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Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk roadshowuna bu ay çıkıyor. 15-16 Ocak’ta BofA’nın merkezinde yapacağı konferansa katılacak olan Şimşek, küresel fon yöneticileriyle biraraya gelecek.
Bakan Şimşek sunum yapacak
BofA’nın Küresel Piyasalar Başkanı Brian Weinstein’in saat 9:30’da açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Şimşek saat 9:45’te sunum yapacak.