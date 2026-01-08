Küresel gerilim Bitcoin'i burdu: Yeni yıl rallisi sona erdi

Bitcoin, Latin Amerika ile Asya’da artan gerilim nedeniyle yeni yıl toparlanmasını tersine çevirdi.

Türkiye saatiyle 08.06’da yüzde 1,5 düşüşle 91.093,8 dolara gerileyen Bitcoin, kısa süreliğine 90.642,7 dolara kadar düştü. Dünyanın en büyük kripto parası yeni yıla hızlı başlamış ve 95.000 dolar seviyesini görmüştü.

Bitcoin'deki toparlanmaya risk engeli

ABD'nin Venezuela saldırısı ile Çin ve Japonya arasındaki anlaşmazlık, bu haftanın başlarında finansal piyasaları sarsmış ve altın ve dolar gibi güvenli limanlara olan talebi artırmıştı. Bitcoin ise bu eğilimin gerisinde kaldı.

Kripto borsasında altcoinler Bitcoin’i takip ederek düşerken, yeni yıl kazançlarının büyük bir kısmı da eridi. Piyasalar ABD istihdam verilerine odaklanırken dünyanın ikinci büyük kripto parası Ether yüzde 2,8 düşüşle 3.156,15 dolara gerilerken, bu hafta iyi performans gösteren XRP ise yüzde 4 düştü.

Solana ve Cardano da sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 2,2 değer kaybederken, BNB yüzde 1,8 düştü.