Küresel gıda fiyatları ocak ayında düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, (FAO) Fıda Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre endeks, ocak ayında aylık bazda yüzde 1,6 geriledi. Yıllık bazda ise 6,2 oranında yükseldi.

Gerilemenin nedeni olarak bitkisel yağlar ve şeker fiyatlarında meydana gelen düşüşler gösterildi.

Aralıkta 127,0 puan olarak açıklanan endeks revize edilmedi.

Endeks, küresel olarak işlem gören bir dizi gıda emtiasının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri takip ediyor.

Şeker, tahıl, süt fiyat endeksleri

FAO Şeker Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,8 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,5 düştü. Bunun nednei olarak şeker piyasasında küresel arz beklentilerinin iyileşmesi gösterildi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi ise ocak ayında yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 6,9 geriledi.

FAO Süt Fiyat Endeksi de ocak ayında yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 20,4 oranında arttı.