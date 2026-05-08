Küresel gıda fiyatları üst üste üçüncü ayda yükseldi: Et fiyatları rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre küresel gıda fiyatları nisanda yükselişini üçüncü aya taşıdı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, mart ayına göre yüzde 1,6 artarak 130,7 puana çıktı. Endeks böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Bitkisel yağ fiyatları yükselişte etkili oldu

Nisandaki artışta en büyük pay bitkisel yağ fiyatlarından geldi. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,9 yükselirken, Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki yükselişin endeksi yukarı taşıdığı belirtilirken, yüksek petrol fiyatlarının biyoyakıt talebini artırmasının da piyasalar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Tahıl ve pirinç fiyatları da arttı

FAO Tahıl Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 0,4 yükseldi. ABD’deki kuraklık endişeleri, Avustralya’da düşük yağış beklentisi ve 2026 ekim alanlarının daralacağı yönündeki tahminler nedeniyle buğday fiyatları yüzde 0,8 arttı.

Mısır fiyatlarında da arz sıkışıklığı ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle yüzde 0,7’lik yükseliş görüldü. Pirinç fiyatları ise ham petrol ve türevlerindeki yükselişin üretim ile lojistik maliyetlerini artırması nedeniyle yüzde 1,9 arttı.

Et fiyatları rekor seviyeye çıktı

FAO Et Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 6,4 artışla rekor seviyeye ulaştı. Buna karşılık süt ürünleri fiyat endeksi yüzde 1,1 gerilerken, şeker fiyat endeksi aylık bazda yüzde 4,7 düştü. Şeker fiyatlarında yıllık düşüş ise yüzde 21,2 olarak kaydedildi.

Hürmüz Boğazı endişesi sürüyor

FAO, 2025 yılı küresel tahıl üretim tahminini 3 milyar 40 milyon tona yükselterek yıllık bazda yüzde 6 artış beklendiğini açıkladı. Buna karşın 2026 dünya buğday üretim tahmini 817 milyon tona düşürüldü.

Kuruluş, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin enerji ve gübre maliyetlerini artırarak önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlik oluşturduğunu bildirdi.

FAO Başekonomisti Máximo Torero, küresel tarım-gıda sistemlerinin Hürmüz kaynaklı aksamalara rağmen dayanıklılık gösterdiğini ancak enerji ve gübre maliyetlerindeki yükselişin özellikle bitkisel yağ piyasalarında daha güçlü fiyat baskısı yarattığını söyledi.