Küresel gıda fiyatlarında yükseliş: Ortalama geçen yılı aştı!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının 2025 yılının sonlarında aylık bazda istikrarlı düşüş göstermesine rağmen yıllık ortalamada 2024 yılını aştığını açıkladı.

FAO tarafından açıklanan verilere FAO Gıda Fiyat Endeksi kasım ayına göre yüzde 0,6 gerilemeye işaret ederek aralıkta 124,3 puana geriledi.

Ortalama fiyat artışı 2024'ü geçti

Endeks, bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 ve Mart 2022’deki zirvenin yüzde 22,4 altında kaldı.

2025 yılı genelinde ise endeks ortalaması 127,2 puan oldu. Böylece endeks 2024 ortalamasının 5,2 puan (yüzde 4,3) üzerinde oldu.

Alt endekslerdeki değişimler

FAO Tahıl Fiyat Endeksi aralıkta 107,3 puan ile kasıma göre yüzde 1,7 arttı.2025 genelinde Tahıl Fiyat Endeksi 107,9 puan ile 2024’e göre yüzde 4,9 düşerek 2020’den bu yana en düşük yıllık ortalamayı kaydetti.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise aralıkta 164,6 puan ile kasıma göre yüzde 0,2 gerileyerek altı ayın en düşük seviyesine indi. 2025 genelinde endeks 161,6 puan ile yıllık yüzde 17,1 artarak son üç yılın zirvesine çıktı; artışta küresel arz sıkılığı belirleyici oldu.

FAO Et Fiyat Endeksi aralıkta 123,6 puan ile kasıma göre yüzde 1,3 geriledi. Buna rağmen bir yıl öncesinin yüzde 3,4 üzerinde kaldı. 2025 genelinde Et Fiyat Endeksi 123,2 puan ile 2024’e göre yüzde 5,1 arttı. Fiyatlardaki artışta güçlü ithalat talebi ve hayvan hastalıkları ile jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizlikler etkili oldu. Sığır ve koyun eti fiyatları yıllık bazda güçlü artarken, domuz eti geriledi; kanatlı et fiyatları ise bol arz nedeniyle hafif düştü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise 2025 Aralık'ta yüzde 4,4 geriledi. 2025 genelinde endeks 146,9 puan ile 2024 ortalamasının yüzde 13,2 üzerine çıktı; artış ilk yarıdaki güçlü talep ve sınırlı ihracat arzından kaynaklandı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi aralıkta 90,7 puan ile kasıma göre yüzde 2,4 yükseldi; ancak bir yıl öncesinin yüzde 24,0 altında kaldı. 2025 genelinde Şeker Fiyat Endeksi 104,3 puan ile 2024’e göre yüzde 17,0 düşerek 2020’den bu yana en düşük yıllık değeri kaydetti.