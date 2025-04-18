Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik

Hamide HANGÜL

İstanbul Havalimanı’nda üç uçağın birbirinden ta­mamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış ya­pabildiği “eş zamanlı üçlü ba­ğımsız pist operasyonu” başla­tıldı. İstanbul Havalimanı’nda Avrupa Hava Seyrüsefer Em­niyeti Teşkilatı (Eurocontrol) destek ve gözetiminde, Dev­let Hava Meydanları İşletme­si (DHM), Türk Hava Yolları (THY) ve TÜBİTAK iş birli­ğiyle gerçekleşen eş zamanlı operasyon, THY’nin 3 uçağı­nın aynı anda kalkış yapmasıy­la gerçekleşti. İstanbul Havali­manı Hava Trafik Kontrol Ku­lesi yakınlarında düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalima­nı’nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış ya­pabileceğini belirterek, “Bu, sadece Türkiye için değil, Av­rupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel ha­vacılıkta da tarihi bir adım. Bu uygulamayı ABD’nin ardından hayata geçiren tek ülke Tür­kiye oluyor. Artık, İstanbul Havalimanı, trafik hacmiy­le olduğu kadar, operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılı­ğın en üst ligine yükseldi” diye konuştu.

“230 milyon yolcuya ulaşıldı”

Bakanlık olarak 2002’den beri sürdürdükleri sivil hava­cılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak reka­beti teşvik ettiklerini belirten Uraloğlu, şu anda aktif hava­limanı sayısını 26’dan 58’e çı­kardıklarını, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş ger­çekleştirirken, bugün 132 ül­ke ve 352 noktaya yükselttik­lerini, iç ve dış hatlarda seya­hat eden yolcu sayısını da 34,5 milyondan 230 milyonun üze­rine çıkardıklarını anlattı. Uraloğlu, İstanbul Havalima­nı’nın açıldığı günden bu ya­na ülkenin küresel arenadaki vitrini olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “90 milyonluk yıllık yolcu kapasi­tesiyle Türkiye’yi küresel ha­vacılığın zirvesine taşıdı. Mil­yonlarca yolcuyu ağırlayan bu modern yapı, Türkiye’nin eko­nomik ve kültürel gücünü dün­yaya duyururken, havacılıkta lider bir oyuncu haline gelme­sini sağladı. Açıldıktan sonra­ki ilk senesi olan 2019 yılında 52 milyon üzerinde yolcu ağır­layan havalimanımız, 2023’te ise 76 milyon üstünde yolcuya hizmet verdi. Yıllık 40 milyon­dan fazla yolcuya hizmet veren Major Havalimanları katego­risinde 80,1 milyon yolcu ağır­layarak kendi kategorisinde Avrupa’da ikinci, dünya gene­linde ise 7’nci sırada yer aldı.”

Havacılık lojistiğinde kritik hamle

Ulaştırma ve Altyapı Baka­nı Uraloğlu, İstanbul Havali­manı’nda “eş zamanlı üçlü ba­ğımsız pist operasyonları”nın bugün resmi olarak başlaya­cağını kaydederek, şu değer­lendirmelerde bulundu: “Bu, sadece Türkiye için değil, Av­rupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel ha­vacılıkta da tarihi bir adım ola­cak. Gururluyuz çünkü bu uy­gulamayı ABD’nin ardından hayata geçiren tek ülke Türki­ye oluyor. Artık İstanbul Ha­valimanı trafik hacmiyle oldu­ğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst li­gine yükseldi. Bu sistem, aynı anda 3 uçağın birbirinden ta­mamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesini sağ­layan ileri seviye bir hava tra­fik yönetim teknolojisidir. Bu sistemle hava trafik akışı hız­lanacak, havalimanımızın di­namik kapasitesi önemli öl­çüde artacak ve yolcularımı­za daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunulacak. İstanbul’un kıtaları birleştiren stratejik konumu, bu yeni yetenekle birleştiğinde, havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek.”

“Gecikmeleri minimuma indireceğiz“

Yapılan çalışmalarla, “eş za­manlı üçlü bağımsız pist ope­rasyonları”nın güvenli ve et­kin bir şekilde yürütülmesi için sağlam bir temel oluştur­duklarını vurgulayan Uraloğ­lu, “İstanbul Havalimanımız­da aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapması ve daha ve­rimli ve dinamik kapasite yö­netimiyle olası gecikmeleri minimuma indireceğiz. Aynı zamanda uçakların gökyüzün­deki bekleme süreleri de aza­lacağından yakıt tasarrufunu da maksimize edeceğiz” ifa­delerini kullandı. Uraloğlu, bu sistemle İstanbul Havalima­nı’nın Avrupa’daki lider konu­munun daha da pekişeceğinin altını çizerek, Türkiye’nin ha­vacılıkta küresel liderliğini bir kez daha tüm dünyaya göstere­ceğini bildirdi.

Atıl bir araziyi küresel bir havacılık merkezine dönüş­türen bu projenin Türkiye’nin vizyonunu tüm dünyaya gös­terdiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “İs­tanbul Havalimanı, sadece bir ulaşım merkezi olmanın ötesi­ne geçerek, Türkiye’nin güçle­nen sesini tüm dünyaya duyu­ran bir sembol haline geldi ve şimdi eş zamanlı üçlü bağım­sız pist operasyonlarıyla sa­dece ülkemizin değil, küresel havacılığın da parlayan yıldı­zı oldu. Türkiye’yi havacılıkta dünyanın en üst ligine taşıdı. Bu muhteşem başarı, tüm pay­daşlarımızın, özverili çalışan­larının alın teriyle yoğrulmuş ortak bir zaferdir. Türkiye’nin havacılıktaki vizyonunu zirve­ye taşıyan ve dünya havacılık tarihine altın harflerle kazına­cak bir başarıdır. İstanbul Ha­valimanı, bu yeni adımla gök­yüzünde tarih yazmaya devam edecektir.”

THY 472 uçakla 353 destinasyonda

Törende THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY’nin bugün 472 uçak ile 6 kıtada 131 ülkede 353 destinasyonda dünyaya hizmet ettiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük altyapı yatırımı olan İstanbul Havalimanı’nda THY’nin bugüne kadar 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Bolat, “2030 yılı itibariyle de bu yatırım miktara 3 milyar dolara ulaşacak. Hava kargo markamız Turkish Kargo’nun operasyon merkezi SMARTIST’in konumlandığı bu havalimanında elleçleme kapasitesinin artışını sağlayacak ikinci faz çalışmalarımız sürdü. 2018 yılında dünyada ilk sekiz içerisinde olan Turkish Cargo bugün dünyada ilk üçe girdi ve 1.9 milyon tona ulaştı. Bu sayı 500 milyon dolarlık bir yatırımla yakında temel atma töreniyle başlayacağımız SMART-IST’in ikinci fazıyla birlikte dört buçuk milyon tona ulaşarak dünyada en büyük kargo merkezi olacak.”

Bolat, doğu-batı yönünde inşa edilen dördüncü pistin ve ikinci terminali de kısa zamanda planlanması ve yapılmasına işaret etti.

Eş zamanlı 3 uçak kalktı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindekiler İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi’nde geçerek 34, 35 ve 36 sol pistlerde yer alan THY uçaklarının pilotlarına talimat verdi. Böylece birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği “eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu” gerçekleştirildi. Operasyonda bir kadın pilot da yer aldı.