Küresel havacılık sektörü 140 ülkenin katılımıyla İstanbul'da buluştu

Küresel havacılık sektörünü bir araya getiren ve 140 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Küresel Uygulama Destek Sempozyumu, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Sivil havacılıkta eğitim başta olmak üzere küresel düzeyde iş birliğini geliştirmek için düzenlenen sempozyum (ICAO Global Implementation Support Symposium 2022-ICAO GISS), küresel havacılık otoritelerini, ulusal ve uluslararası havacılık kuruluşlarını, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarını, akademik kurumları ve üye ülkelerin sivil havacılık otoritelerini İstanbul'da bir araya getirdi.

9 farklı oturumda 60'tan fazla katılımcı konuşma yapacak

Dünyanın 140 ülkesinden katılımcıları bir araya geldiği ve 4 gün sürecek sempozyumda 9 farklı oturumda 60'ı aşkın üst düzey katılımcı konuşma yapacak. Küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı etkinlikte, ICAO'nun havacılık otoritelerinin üst ve orta yöneticileri ve endüstri paydaşları bir araya gelecek. Küresel hava taşımacılığı için güvenli, emniyetli, sürdürülebilir ve verimli bir geleceği desteklemek için en iyi uygulamalar, en son trendler ve yenilikler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulacak.

Sempozyumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, İstanbul'un konumu sayesinde dünyanın merkezinde olduğunu belirterek, “Bu merkezi konum bize turizmden ticarete, ticaretten havacılığa birçok fayda sağlıyor. Bu nedenle İstanbul'u havacılık sektörünün merkezi olması için büyük gayret sarf ediyoruz." dedi.

İstanbul'da düzenlenen sempozyumun, havacılık ekosisteminin kilit oyuncularını buluşturduğunu kaydeden İskurt, etkinlikte, havacılık, eğitim ve dijitalleşme alanlarında düzenlenecek interaktif oturumlarla, salgın sonrası dönemin şekillendirilmesine yönelik önemli çıktıların olacağını aktardı.

Türkiye'nin havacılık alanında başarı öyküsü yazdığını söyleyen İskurt, "İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgeden 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar GSMH'ye sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 129 ülkeye uçuş

Bakan Yardımcısı İskurt, Türkiye'nin halihazırda 129 ülkede 338 noktaya uçuş ağı olan bir ülke haline geldiğini belirterek, hava taşımacılığında 30'uncu sıradan 10'unculuğa yükseldiklerini söyledi. Hava yolu sektörüne 2003'ten bu yana yaklaşık 16,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren İskurt, İstanbul Havalimanı'nı hayata geçirerek havacılık sektöründe söz sahibi olduklarını kanıtladıklarını bildirdi.

İskurt, "İstanbul Havalimanı, fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ve bulunduğu bölge itibarıyla turizm için küresel bir HUB konumuna gelmiştir. Havalimanımız ile doğudan batıya uzanan çok geniş bir coğrafyanın merkezi konumundaki bu eşsiz kentin uluslararası marka değerine katkı sunarak fark yaratıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın potansiyeline paralel olarak bayrak taşıyıcımız THY'nin büyüme stratejisi de ülkemizin havacılık sektöründeki iddiasını ortaya koyuyor." diye konuştu.

THY'nin, salgının izlerini sildiğini, sefer düzenlediği ülke sayısını 129'a, destinasyon sayısını da 338'e çıkardığını kaydeden İskurt, şirketin yolcularına en üst kalitede hizmet sunduğunu anlattı.

"Türkiye, hava-kargo ağının da HUB'ı olacak"

Bugün 57'ye yükselen havalimanı sayısının 2053'e kadar 61'e çıkarılacağını belirten Enver İskurt, şunları söyledi: “Havacılığın gelecekteki en önemli meselelerinden 'emisyon' konusunda büyük bir planlama yaptığımızın bilinmesini istiyorum. Emisyon izleme, raporlama, doğrulama altyapısı oluşturacak ve karbon emisyonları stratejik şekilde yöneteceğiz. Hava yolu taşımacılığı için çevre dostu bio-yakıt veya sentetik yakıt üreteceğiz. Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığını daha da geliştireceğiz, Türkiye, hava-kargo ağının da HUB'ı olacak."

"İşbirliği hepimiz için pozitif sonuçlar getirecek"

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar ise ICAO'nun bu etkinliklerle işbirliğini ve dayanışmayı artırmayı amaçladığını söyledi.

Salazar, havacılık talebinde yaşanan artışa bağlı hava yolu firmalarının çalışan ve pilot bulmakta zaman zaman zorlandığını bildirdi.

Ortak bir çıkar için dayanışma içinde dünyayı yeniden birbirine bağlamak istediklerini aktaran Salazar, ICAO'nun bu yolda ülkelere sunduğu desteğe devam edeceğini söyledi.

Eğitim geliştirme ve kapasite oluşturma bağlamında uluslararası organizasyonlar, ülkeler, kurumlar ve ilgili paydaşlar ile beraber çalışmak istediklerini belirten Salazar, “Dolayısıyla havacılıkta harcanmış her bir dolar nihayetinde pozitif sonuçlar getirecektir. Bu da ekonomiye büyük bir katkıda bulunacaktır. Aynı şekilde doğrudan istihdam yaratacaktır ve istihdamın başka sektörlerde de büyümesini etkileyecektir." diye konuştu.

"THY, COVID-19 sonrası yeni döneme hazır"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise dünyanın en fazla noktasına uçan THY'nin genç filosuyla dünyayı birbirine bağlamaya devam ettiğini söyledi. Bolat, "Yeni dünyada elbette sevdiklerimizle kavuşmamız aslında en büyük ilaç. Öyle değil mi? Bağlantıları güçlendirmek, yeni yerlere gitmek, yeni deneyimler kazanmak, keşfetmek, yenilenmek ve de sevdiklerimizle yine bir arada olmak istiyoruz." diye konuştu.

Bolat, ortaklarıyla güçlü ilişkiler geliştirerek ve iş birlikleri yaparak ICAO ile çalışmaları güçlendireceklerini kaydederek, havacılık sektörünü gelecekte yaşanacak muhtemel şoklara karşı daha dirençli hale getirebileceklerini bildirdi.

THY'nin COVID-19'un başından bu yana hayata geçirdiği uygulamalardan ve işbirliklerinden bahseden Bolat, seyahat deneyimlerini geliştirmeye, dönüştürmeye ve dijital yatırımlarla donatmaya devam edeceklerini anlattı.

Bolat, hava yolları endüstrisinin COVID-19 sonrası dönemdeki değişikliklere kendini adapte etmek için hazırlandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: “Ben de ekibim de ekip arkadaşlarım da bu maraton için hazırız ve herkese de bu değişim sürecine hazır olmasını temenni ediyorum. COVID sonrası dönemde rekabet çok daha güçlü hale gelecek. Müşterilerin memnuniyetinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, hava yollarının dijitalleşmesi ve analitik ufukta bizleri bekleyen adımlar olacak. Daha akıllı adımlarla karar alma süreçlerini güçlendireceğiz ve gereken yatırımları yapıp ardından meyvelerini toplayacağız tüm bu yaptığımız çalışmaların."

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de yeni havacılık yaklaşımından, sivil havacılıkta kurumsal dönüşüm modelinden, havacılık bilgi sistemi otomasyonundan akıllı ve faydalı havacılık sisteminden bahsetti. Türkiye'nin diğer ülkelerin kapasite geliştirmesinde ICAO'ya katkı sunmaya devam edeceğini dile getiren Yüksek, bu organizasyona üye seçiminde politik yaklaşımların göz önünde bulundurulmaması gerektiğini söyledi.