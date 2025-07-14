Küresel ısınma kış koşullarını sertleştirecek

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

Son yüzyılda, insan faa­liyetleri ve sanayi dev­rimiyle birlikte artan fosil yakıt kullanımı sebebiy­le, gezegendeki sera gazı mik­tarını artırarak, ortalama sı­caklıkların gözle görülür bir biçimde yükselmesine yol aç­tı. Küresel ısınma olarak ad­landırılan bu süreç, yalnızca sıcak havaları artırmadı. Be­raberinde, aşırı hava olayla­rının çoğalmasına, buzulla­rın erimesine, deniz seviye­lerinin yükselmesine, tarım düzenlerinin değişmesine ve hatta toplumlar arasındaki eşitsizliklerin derinleşmesi­ne de yol açtı. Dünyanın pek çok yerinde iklimlerde aşırı ısınmalar yaşanırken ve yaz mevsimlerinde sıcaklık re­korları kırılırken, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bazı bölgeleri ise şiddetli so­ğuklarla mücadele ediyor. Pe­ki ama neden? Yapılan yeni bir çalışma, küresel ısınma­nın ABD’de aşırı kış koşulları yaşanmasına neden olacağı­nı ve bunun giderek artacağı­nı ortaya koydu.

Araştırmacılar, stratosferin yükseklerinde dönen bir soğuk hava kütlesi olan kutup girda­bındaki iki belirli modelin, ül­kenin farklı bölgelerine aşırı soğuk yönlendirdiğini keşfet­ti. Modellerden birinin Arktik havayı Kuzeybatı ABD’ye, di­ğerinin ise Orta ve Doğu böl­gelerine yönlendirdiği saptan­dı. 2015 yılından bu yana, daha geniş iklim döngülerine bağlı stratosferik davranıştaki de­ğişim sayesinde Kuzeybatı, bu tür soğuk hava salgınlarından daha fazlasını yaşadı. Araştır­macılar, Arktik’in yüksekle­rinde yaşananların, kış mev­simlerini şekillendirebileceği­ni ortaya koydu.

Soğumanın nedeni atmosferin 16 kilometre yukarısında

Öte yandan Amerika Birle­şik Devletleri’nde kışlar orta­lama olarak ısınmaya devam ederken, aşırı soğuklar ülke­nin büyük kesimlerini şaşırtı­cı bir şiddetle etkisi altına al­dı. Küresel ısınmaya rağmen yaşanan bu soğumanın, 16 ki­lometreden daha yukarısın­da, stratosferin değişen dü­zenlerinde yatıyor olabileceği belirtildi.

Çalışmada, Hebrew Üniver­sitesi’nden Prof. Chaim Gar­finkel, Massachusetts Üniver­sitesi’nden Dr. Laurie Agel ve Prof. Mathew Barlow, MIT ve Atmosfer ve Çevre Araştırma­ları AER’den Prof. Judah Co­hen, Atmosfer ve Çevre Araş­tırmaları Hampton’dan Karl Pfeiffer, Woodwell İklim Araş­tırma Merkezi’nden Prof. Jen­nifer Francis ve Prof. Marle­ne Kretchmer yer aldı. Science Advances dergisinde yayın­lanan araştırma, stratosferik kutup girdabındaki (Arktik’i çevreleyen yüksek irtifada­ki soğuk hava şeridi) iki belir­li modelin, ABD’nin farklı böl­gelerinde kemikleri donduran hava olaylarını nasıl tetikleye­bileceğini ispatladı. Ayrıca ça­lışma, HUJI’den Chaim Gar­finkel ve AER&MIT’den Ju­dah Cohen’in ABD NSF-BSF hibesiyle finanse edildi.

Kutup girdabında iki farklı varyasyon tespit edildi

Ekip, kutup girdabının iki farklı varyasyonunu tespit et­ti. Bu varyasyonların her iki­sinin de bilim insanlarının ‘gerilmiş’ girdap olarak ad­landırdığı şeyle bağlantılı ol­duğu ifade edildi. Öte yandan burada olağandışı hava koşul­larına yol açan bozulmuş ve yerinden oynamış bir dolaşım modeli olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, “Halk, kış sertleştiğinde ‘kutup girda­bı’ndan sıkça bahsediyor, an­cak biz daha derinlemesine araştırma yapmak ve bu gir­daptaki değişimlerin aşırı so­ğuğun nerede ve ne zaman vu­racağını nasıl etkilediğini an­lamak istedik" dedi.

Soğukta batıya doğru bir kayma

Belki de en çarpıcı olanı, 2015’ten bu yana ABD’nin kuzeybatısının büyük bir bölümünün, genel ısınma eğilimlerinin aksine, kışları daha soğuk hale geldiğinin keşfidir. Araştırmacılar, bu değişimi, aynı zamanda küresel iklimin önemli bir itici gücü olan El Niño/Güney Salınımı’nın (ENSO) daha güçlü negatif evreleriyle de örtüşen batıya odaklı girdap deseninin artan sıklığına bağlıyor.

Uzun vadeli tahminleri iyileştirebilir

Bu bulgular, Montana, Ovalar ve hatta Şubat 2021'de Teksas gibi bölgelerde yaşanan son soğuk hava dalgalarını açıklamaya yardımcı olurken, diğer bölgelerde daha ılıman kışlar yaşanabilir. Stratosferin hava durumu kalıpları üzerindeki izlerini anlamak, uzun vadeli tahminleri iyileştirebilir ve elektrik şebekelerinin tarımın kış aşırılıklarına daha iyi hazırlanmasını sağlayabilir.

Elde edilen sonuçlar

Bir varyasyon girdabı batı Kanada’ya doğru itiyor ve bu da ABD’nin kuzeybatısında yoğun soğukların yaşanmasına zemin hazırlıyor

Diğeri girdabı Kuzey Atlantik’e doğru itiyor ve Orta ve Doğu ABD’de dondurucu havayı serbest bırakıyor

Her iki versiyon da atmosfer dalgalarının dünya üzerinde nasıl sıçradığıyla ilgili değişikliklerle ilişkilendiriliyor; temel olarak jet akımını değiştiriyor ve Arktik havasını güneye doğru sürüklüyor.