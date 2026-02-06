Küresel kahve zinciri pazarı 2032’de 290 milyar doları aşacak

Kahve, yalnızca bir içecek olmaktan çıkarak sosyal bir deneyime dönüşürken, küresel kahve dükkânı pazarı istikrarlı bir büyüme rotasına girdi.

Yıllık ortalama yüzde 3,5 büyüme

Maximize Market Research raporuna göre pazarın toplam değeri 2025’te 228,12 milyar dolar seviyesindeyken, 2032’de 290,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da yıllık ortalama yüzde 3,5’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Sektördeki büyümenin arkasında artan kahve tüketimi, şehirleşmenin hızlanması ve tüketicilerin “özel, premium ve deneyim odaklı” kafe anlayışına yönelmesi bulunuyor.

Soğuk demleme (cold brew), organik kahveler ve yerel tatlara odaklanan menüler, özellikle genç tüketiciler arasında talebi yükseltiyor. Bu eğilim, butik ve özel çekirdek kullanan kafelerin de pazarda daha görünür olmasını sağlıyor.

Starbucks, Dunkin, Costa Coffee, Tim Hortons, McCafé

Pazarın lokomotifi konumundaki büyük zincirler büyümeyi sürüklüyor. Starbucks, Dunkin, Costa Coffee, Tim Hortons ve McCafé küresel ölçekte en güçlü oyuncular arasında yer alıyor. Bu markalar, standartlaşmış kalite ve geniş mağaza ağlarıyla tüketicinin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

ABD pazarı en büyük bölgesel güç

Kuzey Amerika, kahve dükkânı pazarında en büyük bölge konumunda. ABD’de 40 bini aşkın markalı kahve dükkânı bulunuyor.

Starbucks tek başına ülkede 16 bin 300’den fazla mağaza işletirken, Dunkin 9 bin 500’ün üzerinde şubeyle ikinci sırada yer alıyor. ABD pazarı yaklaşık 36 milyar dolarlık büyüklüğüyle dikkat çekiyor ve ülke, aynı zamanda dünyanın en büyük yeşil kahve ithalatçısı konumunda.

Avrupa ve Asya-Pasifik’te hızlı genişleme

Avrupa, yüzde 2,9’luk yıllık büyüme oranıyla en hızlı genişleyen pazar olarak öne çıkıyor. Costa Coffee ve Caffè Nero gibi zincirler büyük şehirlerde yaygınlaşıyor.

Asya-Pasifik bölgesinde ise Çin ve Hindistan dikkat çekiyor. Çin’de Luckin Coffee, 12 binin üzerindeki mağaza sayısıyla Starbucks’ı geride bırakarak yerel markaların gücünü ortaya koyuyor.

Çin pazarının 2032’de 47,9 milyar yuan büyüklüğe ulaşması beklenirken, Hindistan’da da 1000'in üzerinde kafe faaliyet gösteriyor.