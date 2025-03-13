Küresel konteyner navlun fiyatları 14 ayın dibinde

Küresel konteyner navlun fiyatlarında 2025 yılının Ocak ayının ortalarında başlayan düşüş trendi, üst üste dokuzuncu haftada da hız kazandı. Fiyatlar son 14 ayın en düşük seviyesine gerilerken, sektör uzmanları artan nakliye kapasitesi nedeniyle düşüşün süreceğini öngörüyor.

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 13 Mart itibarıyla sona eren haftada yüzde 7 düşüş kaydetti. Endeks bir önceki hafta yüzde 3 gerilemişti.

Drewry’nin verilerine göre, 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 2.541 dolardan 2.368 dolara indi. Böylece, fiyatlar 2024 yılı Ocak ayı seviyesine dönerken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 25 ve 2021 yılındaki 10.377 dolarlık zirveye göre yüzde 77 düşüş yaşandı.

Shanghai çıkışlı hatlar düşüşte etkili oldu

Navlun fiyatlarındaki sert gerilemede Shanghai çıkışlı rotalar belirleyici oldu. Drewry verilerine göre, Shanghai-Genoa hattında yüzde 11 düşüş yaşanırken, Shanghai-Los Angeles rotasında yüzde 8, Shanghai-New York hattında yüzde 7 ve Shanghai-Rotterdam rotasında yüzde 5 gerileme kaydedildi.

Düşüşün devam etmesi bekleniyor

Drewry’nin açıklamasında, artan nakliye kapasitesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda da navlun fiyatlarında düşüşün devam edebileceği ifade edildi. Analistler, talebin düşük seyretmesi ve arz fazlasının devam etmesi halinde fiyatların 2023 ortalarındaki seviyelere inebileceğini öngörüyor.