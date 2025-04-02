Küresel liderliği ele geçirdiler: Son 5 yılda yapılan tüm nükleer reaktörler Çin ve Rus tasarımı!

Son 5 yılda küresel nükleer enerji yatırımlarında Çin ve Rusya’nın baskın konumu dikkat çekiyor. 2020-2024 yılları arasında yapımına başlanan 38 nükleer reaktörün tamamı Çin veya Rusya tasarımıyla inşa ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, geçen yıl devreye alınan 7 gigavatlık nükleer enerji kapasitesi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artış gösterdi ve küresel nükleer enerji kurulu gücü 420 gigavata ulaştı.

2023 yılında tamamlanan 6 büyük ölçekli reaktör Çin, Fransa, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’de inşa edilirken, küresel çapta yeni projelerin tamamının Çin veya Rusya kaynaklı olduğu görülüyor.

Çin ve Rusya’nın küresel nükleer liderliği güçleniyor

2020’de başlatılan 5 nükleer reaktör projesinden 4’ü Çin, 1’i Rusya tasarımına sahipti. 2021’de bu sayı 17’ye yükseldi ve 6’sı Rus, 4’ü Çin tasarımı olarak kaydedildi. 2022’de başlanan 8 yeni reaktörden 5’i Rus, 3’ü Çin yapımı olurken, 2023’te 6 yeni reaktörün 5’i Çin, 1’i Rusya tasarımına sahipti.

2024 yılında ise 9 yeni nükleer reaktörün inşasına başlandı. Bu projeler arasında Çin, 6 yeni reaktörle küresel liderliğini pekiştirirken, Pakistan, Çin tasarımı üçüncü nesil bir reaktörün inşasına başlayan ilk ülke oldu. Mısır ve Rusya da geçtiğimiz yıl birer yeni reaktör projesine start verdi.

Bu veriler, 2020-2024 döneminde Çin'in 23, Rusya’nın ise 15 yeni nükleer reaktörün yapımına başladığını ortaya koyuyor. Son yıllarda Çin’in nükleer yatırımlardaki ağırlığının hızla arttığı, Rusya’nın ise küresel pazardaki konumunu koruduğu gözlemleniyor.

Dünya genelinde 62 nükleer reaktör inşaatı sürüyor

Halihazırda 15 ülkede toplam 70 gigavat kapasiteli 62 nükleer reaktörün yapımı devam ediyor. Bu projelerde en büyük pay, küresel çapta yapımı süren nükleer kapasitenin yaklaşık yarısını oluşturan Çin’e ait.

Düşük emisyonlu elektrik kaynaklarından biri olarak görülen nükleer enerji, küresel elektrik arzının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Uzmanlar, 2024 yılında faaliyetteki 420 nükleer reaktörün ürettiği elektriğin rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

Öte yandan, mevcut nükleer enerji altyapısının büyük kısmı gelişmiş ekonomilerde bulunsa da, Çin’in 33 gigavatlık yeni kapasite yatırımıyla küresel nükleer enerji haritasının değişeceği tahmin ediliyor.