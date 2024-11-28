Küresel liderlikten iflasa: Motosiklet devi battı!

Turuncu renkli motosikleri ile ünlenen Avusturalyalı motosiklet üreticisi KTM, pandemi döneminde başlayan mali sıkıntıları bir türlü aşamayarak iflas noktasına geldi.

Şirket yetkilileri cuma günü konkordatoya başvuracak. Sonrasında yeniden yapılanma süreci başlayacak. Yeniden yapılanmanın ise 90 günde tamamlanması bekleniyor.

İşten çıkarmalar başlıyor

Yeniden yapılanma sürecinde potansiyel kayıplar yaşanabileceği, çalışan sayısında azaltmaya gidileceği ve üretim kapasitesinin küçültüleceği ifade ediliyor.

KTM CEO’su Stefan Pierer, süreci bir gelecek için verilen bir mola gibi gördüklerini belirtirken, markayı korumak için savaşı sürdüreceğini açıkladı.

Küresel liderlikten iflasa

Şirket, pazardaki liderliğini korumak için zorlu bir sürece hazırlanıyor ancak bu yapılanma değişen piyasalara uyum sağlamak için de bir fırsat sunuyor.

Öte yandan şirketin pandemi ile artan ve yıllardır biriken sorunların olduğu ancak Almanya’daki resesyon ve Avrupa'daki durgunluğun son darbeyi vurduğu düşünülüyor.