Küresel mermer fiyatı Afyon'da belirleniyor
Yerli ve yabancı yüzlerce doğal taş firma temsilcisi Afyonkarahisar'da buluştu. Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, bölgenin 3 bin yıllık mermer işletmeciliği geçmişine atıf yaparak, "Globalde fiyatı artık biz belirler hale geldik" dedi.
Türk doğal taş sektörü, Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda sektörün nabzını belirledi. 17-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara, 308 katılımcı firma ve kurum, 38 ülkeden 350'nin üzerinde yabancı alıcı katıldı. Fuarın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, şehirde bir fuar merkezi inşa etmek için çalışmalara başladıkları bilgisini de verdi. Ayrancı, "Seçenekler üzerinde çalışıyoruz ve yakın zamanda bir fuar merkezi inşa edeceğiz. Afyonkarahisar fuarcılık anlamında her şeye sahip" dedi.
Toplantıda söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuarcılık Meclisi Başkanı ve ALZ Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın ikinci yılında yüzde 35 büyümesinin tesadüf olmadığını vurguladı. Alagöz, şunları söyledi: "Fuarda, Hindistan, Mısır, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, Polonya, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden gelen iş insanlarını Afyonkarahisar'da ağırladık. Bu tablo, Türk doğal taş sektörünün uluslararası pazarlardaki gücünü ve fuarımızın küresel ölçekte ulaştığı noktayı göstermesi açısından son derece önemli."
Turizmci zam yapmayarak fiyat desteği verdi
Türkiye'nin 42 farklı bölgesinden yaklaşık 2 bin doğal taş bloğunun fuar alanında sergilendiğini belirten Alagöz, "Normal şartlarda bir alıcının bu kadar farklı taşı görebilmek için aylar boyunca Türkiye'yi dolaşması gerekir. Biz bu fırsatı dört gün içerisinde tek bir noktada sunuyoruz. Fuarın gördüğü yoğun ilginin temel nedenlerinden biri de budur" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, normalde fuar dönemlerinde şehirlerde konaklama fiyatlarının yükseldiğini ancak turizmcilerin de bu organizasyona destek vererek fiyat artışına gitmediğini belirtti. Serteser, “Doğal taşın merkezi burada; arz, talep ve pazar burada. En büyük üretici ve ihracatçılar da burada. Çok güçlü paydaşlarımız var. Geçen yıl herkes önce fuarın ilk yılını görmek istedi. Hatta bazı firmalara yer veremedik. Bu güçlü sahiplenmenin de etkisiyle fuarımız yüzde 35 oranında büyüdü” diye konuştu. Fuara makinacılardan da ciddi bir talep olduğunu dile getiren Serteser, "Makinacılardan talep görmek, ciddi bir iş hacmi potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Makina katılımcısı 23'ten 65'e çıktı çünkü sektör de inandı. Maya tuttu artık, inşallah bundan sonra daha da geliştireceğiz" dedi. Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, bölgenin mermerle 3 bin yıla yakın bir geçmişinin olduğunu belirterek, renk, doku, yapı ve seleksiyon noktasında dünyanın en değerli ocaklarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Dünyadaki tüm mermercilerin bölgeyle bir geçmişi olduğuna işaret eden Özcan, "Burada üretim de var ticaret de. Hatta globalde fiyatı artık biz belirler hale geldik. Dünyanın en büyük blok mermer üreticisiyiz ve bu işi dünyada en iyi yapan firmalar bizde" yorumu yaptı. Fuarda yaklaşık 50 bin ton ağırlığında mermer blok bulunduğunu ve bunun değerinin 15 milyon dolar olduğunu kaydeden Özcan, "10 milyon dolarlık da makine parkuru var. Fuarın sonuna kadar tüm bu malzemenin satılacağını ve 25 milyon dolarlık bir hacim oluşacağını tahmin ediyoruz" dedi.
"Rakip değil tamamlayıcı fuar"
Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, şehrin altyapısı, gastronomisi, organizasyon yeteneği ve konaklama olanakları ile bir fuar şehri olmaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye'nin üç gastronomi şehrinden birisi Afyonkarahisar. Büyükşehirlere yakınız ve şehrimizdeki otellerde 25 bin yatak kapasitemiz var. Blok mermer fuarı veya başka bir fuar yapmak çok zor değil, biz zaten hazırız" ifadelerini kullandı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu da, "Biz bu fuarı danışma kurulumuzla beraber sektörel niş bir ihtisas fuarı olarak konumlandırıp yalnızca mermerin bloğuna bakıyoruz, bitmiş ürünler yer almıyor. İzmir'deki fuar ise daha çok bitmiş ürünlerle ilgili bir fuar. Dolayısıyla bunlar birbirinin rakibi değil, birbirlerinin tamamlayıcısı fuarlar" dedi.