Küresel mermer fiyatı Afyon'da belirleniyor

Türk doğal taş sektörü, Af­yonkarahisar Uluslarara­sı Blok Mermer Fuarı'nda sektörün nabzını belirledi. 17-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara, 308 katı­lımcı firma ve kurum, 38 ülkeden 350'nin üzerinde yabancı alıcı katıldı. Fuarın ardından düzenle­nen basın toplantısında konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcı­sı İhsan Ayrancı, şehirde bir fuar merkezi inşa etmek için çalışma­lara başladıkları bilgisini de ver­di. Ayrancı, "Seçenekler üzerinde çalışıyoruz ve yakın zamanda bir fuar merkezi inşa edeceğiz. Af­yonkarahisar fuarcılık anlamın­da her şeye sahip" dedi.

Toplantıda söz alan Türki­ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuarcılık Meclisi Baş­kanı ve ALZ Fuar Yönetim Kuru­lu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın ikinci yılında yüzde 35 büyüme­sinin tesadüf olmadığını vurgula­dı. Alagöz, şunları söyledi: "Fuar­da, Hindistan, Mısır, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, Polonya, İngil­tere ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden gelen iş insanlarını Afyonkara­hisar'da ağırladık. Bu tablo, Türk doğal taş sektörünün uluslara­rası pazarlardaki gücünü ve fu­arımızın küresel ölçekte ulaştı­ğı noktayı göstermesi açısından son derece önemli."

Turizmci zam yapmayarak fiyat desteği verdi

Türkiye'nin 42 farklı bölge­sinden yaklaşık 2 bin doğal taş bloğunun fuar alanında sergi­lendiğini belirten Alagöz, "Nor­mal şartlarda bir alıcının bu ka­dar farklı taşı görebilmek için aylar boyunca Türkiye'yi dolaş­ması gerekir. Biz bu fırsatı dört gün içerisinde tek bir noktada su­nuyoruz. Fuarın gördüğü yoğun ilginin temel nedenlerinden biri de budur" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sa­nayi Odası Yönetim Kurulu Baş­kanı Hüsnü Serteser, normalde fuar dönemlerinde şehirlerde ko­naklama fiyatlarının yükseldiği­ni ancak turizmcilerin de bu or­ganizasyona destek vererek fiyat artışına gitmediğini belirtti. Ser­teser, “Doğal taşın merkezi bura­da; arz, talep ve pazar burada. En büyük üretici ve ihracatçılar da burada. Çok güçlü paydaşlarımız var. Geçen yıl herkes önce fuarın ilk yılını görmek istedi. Hatta bazı firmalara yer veremedik. Bu güçlü sahiplenmenin de etkisiyle fua­rımız yüzde 35 oranında büyüdü” diye konuştu. Fuara makinacılar­dan da ciddi bir talep olduğunu di­le getiren Serteser, "Makinacılar­dan talep görmek, ciddi bir iş hac­mi potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Makina katılımcısı 23'ten 65'e çıktı çünkü sektör de inandı. Maya tuttu artık, inşallah bundan sonra daha da geliştireceğiz" de­di. Afyonkarahisar İscehisar Mer­merciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, bölgenin mermerle 3 bin yıla yakın bir geçmişinin olduğu­nu belirterek, renk, doku, yapı ve seleksiyon noktasında dünyanın en değerli ocaklarına ev sahipli­ği yaptıklarını söyledi. Dünyada­ki tüm mermercilerin bölgeyle bir geçmişi olduğuna işaret eden Öz­can, "Burada üretim de var tica­ret de. Hatta globalde fiyatı artık biz belirler hale geldik. Dünyanın en büyük blok mermer üreticisi­yiz ve bu işi dünyada en iyi yapan firmalar bizde" yorumu yaptı. Fu­arda yaklaşık 50 bin ton ağırlığın­da mermer blok bulunduğunu ve bunun değerinin 15 milyon dolar olduğunu kaydeden Özcan, "10 milyon dolarlık da makine parku­ru var. Fuarın sonuna kadar tüm bu malzemenin satılacağını ve 25 milyon dolarlık bir hacim oluşa­cağını tahmin ediyoruz" dedi.

"Rakip değil tamamlayıcı fuar"

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, şehrin altyapısı, gastronomisi, organizasyon yeteneği ve konaklama olanakları ile bir fuar şehri olmaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye'nin üç gastronomi şehrinden birisi Afyonkarahisar. Büyükşehirlere yakınız ve şehrimizdeki otellerde 25 bin yatak kapasitemiz var. Blok mermer fuarı veya başka bir fuar yapmak çok zor değil, biz zaten hazırız" ifadelerini kullandı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu da, "Biz bu fuarı danışma kurulumuzla beraber sektörel niş bir ihtisas fuarı olarak konumlandırıp yalnızca mermerin bloğuna bakıyoruz, bitmiş ürünler yer almıyor. İzmir'deki fuar ise daha çok bitmiş ürünlerle ilgili bir fuar. Dolayısıyla bunlar birbirinin rakibi değil, birbirlerinin tamamlayıcısı fuarlar" dedi.