Küresel PC sevkiyatlarında son 4 yılın zirvesi

2025'in ilk çeyreğinde küresel PC pazarı son dört yılın en güçlü dönemini yaşadı. Pazar araştırma şirketi Canalys tarafından yayımlanan rapora göre, dünya genelindeki PC sevkiyatları yüzde 9,4 artışla 62,7 milyon adede ulaştı. Bu artış, üreticilerin özellikle yeni gümrük vergilerinin devreye girmesinden önce teslimatlarını hızlandırmasıyla gerçekleşti.

Sevkiyatlarda özellikle dizüstü bilgisayarlar öne çıktı. Mobil iş istasyonları da dahil olmak üzere dizüstü bilgisayar sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 49,4 milyon adede yükseldi. Masaüstü bilgisayar sevkiyatları ise yüzde 8’lik bir artışla 13,3 milyon adede ulaştı.

Marka bazında bakıldığında, Lenovo 15,2 milyon adetlik sevkiyatla pazarda ilk sırada yer aldı. Lenovo’yu sırasıyla HP ve Dell takip etti. Teknoloji devi Apple ise dikkat çekici bir büyüme performansı sergileyerek yüzde 22 oranında artış kaydetti.

Bu gelişmelerin arkasında yatan nedenlerden biri de, şirketlerin yeni gümrük vergisi uygulamalarından etkilenmemek için Çin dışındaki üretim tesislerine yönelmesi oldu. Şirketler hem tedarik zincirlerini çeşitlendirme hem de gümrük maliyetlerinden tasarruf etme amacıyla üretimlerini başka ülkelere kaydırmaya başladı.

Küresel ölçekte sevkiyatlardaki bu artış, sektörün pandemi sonrası toparlanma sürecinde yeniden ivme kazandığını gösteriyor.