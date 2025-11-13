Küresel petrol dengesinde alarm! Arz, talebi katlayarak aşıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), kasım ayına ilişkin petrol raporunda küresel piyasadaki arz-talep dengesizliğinin giderek belirginleştiğini ve stokların artmaya devam ettiğini açıkladı. Kurum, 2025 yılı için küresel petrol talebi artış tahminini günlük 788 bin varile, 2026 için ise 770 bin varile yükseltti. Buna karşılık arz tarafında çok daha güçlü bir üretim artışının öngörüldüğü vurgulandı. IEA, 2025'te arzın günlük 3,1 milyon varil, 2026'da ise 2,5 milyon varil yükseleceğini belirtti.

Raporda, "Küresel petrol arzı hızla artarken, talep artışı tarihsel ortalamalara göre mütevazı kalıyor. Bu da piyasa dengesini giderek bozuyor" değerlendirmesi yer aldı. Ajansın projeksiyonuna göre arzın talebi 2025 yılında günlük 2,4 milyon varil, 2026'da ise 4 milyon varil aşması bekleniyor.

Talebin 2026'da 104,7 milyon varile çıkacağı tahmin ediliyor

Petrol talebi 2025'in üçüncü çeyreğinde günlük 920 bin varil artarken, bu yükselişte en büyük katkıyı Çin sağladı. Ancak yılın son çeyreğinde talep artışının hız keseceği, buna karşın arz büyümesinin süreceği öngörülüyor. Toplam talebin 2025'te günlük 103,9 milyon varile, 2026'da ise 104,7 milyon varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Arz cephesinde ise ekimde OPEC+ üretiminin gerilemesiyle küresel petrol arzı aylık bazda günlük 440 bin varil düştü. Aynı dönemde OPEC+ dışı üretim 80 bin varil arttı. Ocaktan bu yana toplam küresel arz artışı günlük 6,2 milyon varile ulaşmış durumda. IEA, 2025'te toplam arzın günlük 106,3 milyon varile, 2026'da ise 108,7 milyon varile yükseleceğini öngörüyor.

Ajans, üretimdeki artışın OPEC+ ile kartel dışı ülkeler arasında neredeyse eşit paylaşıldığını bildirdi. OPEC+ dışı üreticilerin 2025'te günlük 1,7 milyon varil, 2026'da ise 1,2 milyon varil ek üretim yapması bekleniyor. OPEC+ üyelerinin ise aynı yıllarda sırasıyla 1,4 milyon ve 1,3 milyon varillik artış gerçekleştireceği tahmin ediliyor.