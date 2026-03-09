Küresel petrol piyasasında alarm! Fatih Birol: Acil rezervlerin kullanımı gündemde

Birol, G7 Maliye Bakanları'nın Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının kesilmesi sonrası arzda yaşanan aksaklıkları dengelemek amacıyla acil petrol rezervlerinin ortak kullanıma açılmasını görüştüğü toplantı sonrasında, Sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

G7 Dönem Başkanlığını yürüten Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure'ün daveti üzerine, küresel ekonomik durum ve Orta Doğu'daki çatışma hakkında G7 Maliye Bakanları toplantısına katıldığını belirten Birol, burada küresel petrol piyasalarındaki koşullara ilişkin IEA'nın güncel değerlendirmesini sunduğunu kaydetti.

Birol, petrol piyasasında son günlerde koşulların kötüleşmiş durumda olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'ndan geçişte yaşanan zorluklara ek olarak petrol üretiminin önemli bir bölümü azaldı. Bu durum piyasa için önemli ve giderek büyüyen riskler yaratıyor. IEA'nın acil durum petrol stoklarının piyasaya sunulması da dahil olmak üzere mevcut tüm seçenekleri ele aldık. IEA üyesi ülkeler şu anda kamuya ait 1,2 milyar varilden fazla acil durum petrol stokuna sahip. Hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan 600 milyon varil daha endüstri stoku bulunuyor. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden enerji bakanlarıyla da durum hakkında yakın temas halindeyim. Yakın zamanda Suudi Arabistan, Brezilya, Hindistan, Azerbaycan ve Singapur ile görüşmeler yaptım."