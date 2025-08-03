Küresel petrol piyasasında kritik hamle: OPEC+ üyesi 8 ülke üretimi artırmada ön anlaşmaya vardı

OPEC+ üyesi 'Gönüllü Sekiz' olarak adlandırılan ülkeler, küresel petrol piyasasına yönelik önemli bir karar aldı. Grup, özellikle Rusya kaynaklı olası tedarik kesintilerine dair endişelerin artması üzerine, Eylül ayından itibaren günlük petrol üretimini 548 bin varil artırmak için ön anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Cuma gününü 70 dolar seviyelerinde kapattı

Bu üretim artışı, ABD'nin Moskova'yı Ukrayna ile barış görüşmelerine çekme çabaları kapsamında, Hindistan üzerindeki Rus petrolü alımına son vermesi yönündeki baskısını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi. Daha önce Nisan ayında 138 bin varil/gün, Mayıs, Haziran ve Temmuz'da 411 bin varil/gün ve Ağustos'ta 548 bin varil/gün olarak gerçekleştirilen artışlara rağmen, Brent ham petrolünün varil fiyatı Cuma gününü 70 dolar seviyelerinde kapatarak yüksek seyrini koruması dikkat çekti.

Grup, bu hızlı üretim artışlarına gerekçe olarak piyasanın temel dinamiklerinin güçlü olmasını gösterdi. Eylül ayındaki artışın kesinleşmesi halinde, grubun daha önce uyguladığı 2,2 milyon varil/günlük kesintinin tamamının geri alınacağı belirtildi. Bu kararın ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne de üretimini günlük 300 bin varil artırma fırsatı sunacağı ifade edildi.

Bir sonraki toplantı 7 Eylül'de

OPEC+'ın gönüllü olarak uyguladığı 1,65 milyon varil/günlük ve tüm üyeleri kapsayan 2 milyon varil/günlük diğer kesintilerin ise 2026 yılı sonunda sona ermesi bekleniyor. Grubun bir sonraki toplantısı 7 Eylül'de gerçekleştirilecek ve bu kararın resmiyet kazanması bekleniyor.