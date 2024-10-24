Küresel piyasalar ABD seçimleri ve Fed belirsizlikleriyle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik belirsizliklerle yön bulmaya çalışıyor. Yatırımcılar, Fed’in enflasyonla mücadele stratejisini ve yıl sonuna kadar yapacağı faiz indirimlerine dair öngörülerini şekillendirmeye çalışırken, ekonomik veriler ve bilanço sonuçları piyasalara karışık sinyaller veriyor.

ABD’de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi, enflasyonun beklenenden daha yavaş gerileyebileceği endişelerini artırıyor. Buna ek olarak, başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerdeki anket sonuçlarının başa baş gitmesi siyasi belirsizliği artırarak piyasalarda risk iştahını zayıflatıyor.

Dolar, bu gelişmelerin etkisiyle güçlenirken, dün Dolar Endeksi yaklaşık yüzde 4,5'lik artışla 104,6 seviyesine çıkarak 30 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de üst üste üçüncü işlem gününde yükselerek yüzde 4,26 seviyesine geldi. Piyasalarda, Fed'in faiz indirimlerine dair beklentilerde dalgalanmalar yaşanırken, aralık ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 65 seviyesine kadar geriledi.

Bilanço sezonunda olumlu sinyaller

ABD'de bilanço sezonu hızla devam ederken, Tesla'nın üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 8 artarken, karı ise yüzde 17 yükseldi. Diğer büyük şirketlerin de mali sonuçları genel olarak güçlü ekonomik aktiviteye işaret etti.

Altın ve petrol fiyatları

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybederek 2.715 dolardan kapanırken, şu an yüzde 0,5 artışla 2.727 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 75,4 dolara yükseldi.

Avrupa ve Asya piyasalarında zayıf seyir

Avrupa borsaları dün negatif bir seyir izledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, veri odaklı karar alacaklarını belirterek piyasalardaki belirsizlikleri azaltmaya çalışsa da tahvil piyasalarında satış baskısı devam ediyor.

Asya piyasalarında ise Çin ekonomisine yönelik endişeler öne çıkarken, Japonya hariç tüm bölgelerde negatif bir seyir hakim. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle kapandı.

Yurt içi piyasalar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,4 kayıpla 8.714,69 puandan kapanırken, Dolar/TL kuru 34,2770 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özetine ve PMI verilerine odaklanıldığını belirterek, endekste 8.700 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ve 8.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

* 10.00 Türkiye ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi

* 10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

* 11.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

* 11.30 İngiltere ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

* 14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

* 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

* 15.30 ABD, eylül ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

* 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

* 16.45 ABD ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

* 17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

* 22:45 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması