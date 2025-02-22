Küresel piyasalar ABD verileri ve jeopolitik risklere odaklandı

Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği yönündeki endişeler öne çıkarken, jeopolitik risklerin varlığını koruması fiyatlamaları zorlaştırdı.

Özellikle tarifeler yoluyla ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla yaşanabilecek sorunlara dair kaygılar artarken, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentiler şekillenmeye devam etti. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, enflasyonist baskıların tekrar güçlenebileceğine işaret ederken, Trump yönetimi ve Fed arasında politika uyumsuzluklarının artabileceği yönündeki şüpheler belirginleşti.

Fed yetkilileri, faiz indirimleri konusunda temkinli bir tutum sergilemeyi sürdürürken, para piyasalarında bankanın bu yıl iki faiz indirimi yapacağı yönünde fiyatlamalar öne çıkıyor. Fed'in son toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmeden faizlerde ek ayarlamalar yapmayı düşünmediğini gösterdi.

Öte yandan Trump yönetimi, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşılık tarifeler dahil olmak üzere adımlar atmaya devam ediyor. Ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yönetimin dezenflasyonist politikalar izleyeceğini savundu.

ABD’de açıklanan veriler ise karmaşık bir ekonomik tablo ortaya koydu. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta beklentilerin üzerinde artış gösterirken, hizmet sektörü PMI 25 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici güveni de düşüş eğilimindeyken, enflasyon beklentileri yükseldi.

New York borsasında geçen hafta negatif seyir izlenirken, S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri haftalık bazda kayıplar verdi. ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Avrupa tarafında, İtalya hariç borsalar negatif seyrederken, ECB toplantı tutanakları ve Euro Bölgesi enflasyon verileri mercek altına alındı. Almanya ve İngiltere’de enflasyon yükseliş eğilimindeyken, ECB’nin 2024 yılında yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 7,94 milyar Euro zarar ettiği açıklandı.

Asya borsalarında ise Japonya hariç yükseliş gözlendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in güven mesajları piyasaları desteklerken, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, tahvil piyasasına müdahale edebileceklerini açıkladı.

Emtia piyasalarında altın fiyatları yükselirken, petrol fiyatları geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 73,9 dolara düşerken, altının ons fiyatı 2.936 dolara kadar yükseldi.

Yeni haftada piyasalar, ABD'de PCE Fiyat Endeksi, ECB toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi enflasyon verilerini takip edecek. Fed yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gelişmeler de piyasalarda yön belirleyici unsurlar arasında yer alacak.