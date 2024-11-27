Küresel piyasalar ABD'deki büyüme rakamlarına odaklandı
Küresel piyasaların gündeminde bugün ABD'den gelecek büyüme verisi var. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 'ihtiyatlı duruş' ve 'ekonomik verilere göre kademeli faiz indirimi' mesajı sonrası karışık seyrediyor.
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 'ihtiyatlı duruş' ve 'ekonomik verilere göre kademeli faiz indirimi' mesajı sonrası yön arayışını sürdürüyor.
Piyasalar bugün ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'nin 3'üncü çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasılası'na (GSYH) dair veri bugün TSİ 16:30'da açıklanacak.
Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirim adımlarına ilişkin fiyatlamalar da piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.
ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleye nasıl etki edeceği de piyasalar tarafından ele alınıyor.
FED'in kararı bekleniyor
ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında yüzde 63 ihtimalle 25 bazpuan faiz indirebileceği tahmin edilrken, yüzde 37 ihtimalle faiz sabit kalacak.
New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,6 Nasdaq endeksi yüzde 0,6 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,3 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
12.30 Almanya, aralık ayı GfK tüketici güven endeksi
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.30 ABD, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)
16.30 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları
16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
18.00 ABD, ekim ayı kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar
18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları