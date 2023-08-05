Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisini bekliyor

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında veri bazlı adım atacaklarını daha güçlü vurgulamasının ardından, geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Belirsizlik arttı

Analistler, tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalmasına karşın iş gücü piyasasının hala sıkı kalmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar yüzde 30 ihtimalle bir faiz artışına daha gidebileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, gelecek ay ise bankanın yüzde 87 ihtimalle faiz oranlarını sabit bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Fed yetkilileri de sözle yönle yönlendirmelerine devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, amaçlarının resesyona neden olmak değil enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çekti. Geçen ayki enflasyon verilerinin iyiye işaret olduğunu söyleyen Barkin, Fitch'in not indirimine ilişkin ise bu durumun Fed'i etkilemediğini belirtti.

Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu hafta içinde "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirmişti.

Söz konusu gelişme ABD piyasalarında risk iştahının gerilemesine sebep olurken, tahvil piyasalarındaki satış ağırlıklı seyir de cuma günkü verilerin ardından son buldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,20 ile son 15 yılın zirvesine yaklaşırken, tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla yaklaşık 15 baz puan düşerek yüzde 4,05'e geriledi.

Petroldeki yükseliş altıncı haftada

Analistler, ABD'de enflasyon endişeleriyle birlikte ekonominin güçlü kaldığına yönelik sinyallerin tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını kaydederek, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın petrol arzını daha da kısabileceğine yönelik endişeler ve Çin'de hükümetin ekonomik aktiviteyi artırmak için attığı destekleyici adımlarla petrol fiyatları yükseliş eğilimini altıncı haftaya taşırken, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler altının ons fiyatını baskıladı.

Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 değer kazancıyla 85,9, altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 1.943 dolar oldu.

ABD'de gözler enflasyon verisine çevrildi

ABD'de pay piyasaları geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede yumuşak iniş senaryoları güç kazanmaya devam etse de başta enflasyonunun gidişatı olmak üzere belirsizliklerin varlığını koruması piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Hafta boyunca açıklanan şirket finansal sonuçları da ekonomik aktiviteye yönelik net bir sinyal vermezken, söz konusu durum risk algısını artırdı.

Buna göre, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir piyasa beklentilerini aşarken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri ise nisan-haziran döneminde geriledi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 324 bin kişi artarak, 189 bin olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

JOLTS Açık İş Sayısı ise haziranda 9 milyon 582 bin ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda 46,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Bu gelişmelerle, geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 2,27, Dow Jones endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,85 değer kaybetti.

7 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, salı dış ticaret dengesi ve toptan stoklar, perşembe tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve hazine bütçe dengesi, cuma ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da büyüme beklentileri aştı

Avrupa borsalarında da geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Banka böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

BoE Başkanı Andrew Bailey ise faizlerin zirveye ulaştığını söylemek için çok erken olduğuna vurgu yaparken Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3’e geriledi. Bölgede TÜFE temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, ekonomik aktiviteyi resesyona sebep olmadan soğutma çabalarının devam ettiği bölgede çekirdek enflasyondaki "inatçı" tutum şahin politikaların devam edebileceği sinyalini vermeye devam ediyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı.

Büyüme rakamlarının beklentileri aşması gelecek dönem para politikalarına yönelik soru işaretlerini artırırken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam etmesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69, Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,21 geriledi.

Gelecek hafta pazartesi, Almanya'da sanayi üretimi, salı Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ve cuma İngiltere'de sanayi üretimi ile 2. çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

Asya'da Çin hükümet desteğiyle pozitif ayrıştı

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyeceğine yönelik haber akışıyla pozitif ayrıştı.

Bölgede, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesinin risk algısını desteklemesine karşın, Çin'in daha fazla mali kaynağı özel ekonomiye yönlendirme sözü verdiğine dair habere akışı Çin borsasında risk iştahının arttırdı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tutanaklarında Japon ekonomisinin 2023 mali yılının ortalarına doğru ılımlı bir toparlanma kaydedebileceği belirtilirken, BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da ekonomi ve fiyat koşulları önemli ölçüde değişmezse, faiz oranlarında hızlı artış beklenilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 4,10'da sabit bırakırken, gelecek dönemde politika faizini artırabileceği sinyalini verdi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,73, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,73 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,21 azalırken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,75 arttı.

7 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde salı Japonya'da ve Çin'de dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de ÜFE ile TÜFE, perşembe Japonya'da ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalar cari işlemler dengesine odaklandı

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,72 artışla 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.427,10 puana taşıdı.

Geçen hafta yurt içinde açıklanan TÜİK'ten verilerine göre, enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken yıllık bazda yüzde 47,83 olarak açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, enflasyondaki artışta vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili oldu.

Dolar/TL ise haftayı, bir önceki hafta kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 26,9665 seviyesinden tamamladı.

Yurtiçinde veri gündemi

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi hazine bütçe dengesi ve çarşamba işsizlik oranı ödemeler dengesi ile sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.