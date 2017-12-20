Küresel piyasalar, ABD'deki vergi tasarısına odaklandı

20 Aralık 2017

Küresel piyasalar, ABD'de Temsilciler Meclisi'nde dün akşam saatlerinde kabul edilen vergi tasarısının devam eden yasalaşma sürecine odaklandı.

ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen vergi tasarısının "uzlaşma" kurallarını ihlal ettiği için Senato'da oylanamayacağının açıklanması sonrası söz konusu kuralları ihlal eden maddeler çıkarıldı ve Senato 48'e karşı 51 oyla yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi'nin, tasarının Senato'dan geçen versiyonunu kısa süre içerisinde tekrar oylaması ve yasalaşmanın son adımı olarak tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor. Söz konusu gelişmeler ve artan kar satışları, dün New York borsasında düşüşlere neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Yurt dışında yatırımcılar, Noel tatili havasına şimdiden girdi

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ifo iş dünyası endeksi ve Euro Bölgesi inşaat üretimindeki gerilemenin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 yükseldi.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin izleneceğini belirterek, Almanya’da hükümet kurma çalışmalarının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Japonya'da bugün açıklanan tüm sanayi aktivite endeksinin beklentiler doğrultusunda yüzde 0,3 artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,11 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23 geriledi.

Yurt içinde, dün artan küresel risk iştahı ile gün içinde 111.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran kar satışları ile kazançlarını geri verdi ve günü yüzde 0,06'lık sınırlı düşüşle 110.177 puandan tamamladı.

Analistler, yurt dışında yatırımcıların Noel tatili havasına şimdiden girdiğini belirterek, piyasalarda yıl sonuna kadar sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı ÜFE

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı cari işlemler dengesi

18.00 ABD, kasım ayı 2. el konut satışları

Kaynak: AA