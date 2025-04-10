Küresel piyasalar alarm veriyor: Korku endeksinde (VIX) tarihi seviye!

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri ile çalkalanan küresel piyasalar peş peşe gelen restleşmelerle allak bullak olurken, piyasalardaki korkunun en somut göstergesi olan VIX endeksi, 1990’dan bu yana kaydedilen en yüksek üçüncü seviyeye ulaştı.

Tarihi yükseliş

Dün ABD borsalarında açılışı 57,96'dan yapan CBOE Volatility Endeksi, günü -18,71 düşüşle 33,62 ile kapattı.

Panik satışlarının artması ile piyasada yaşanan ani düşüş ve yükselişler endeksi yukarı çekerken, endeksin 30'un üzerine çıkması piyasalarda korkunun ağır bastığına, 20'nin altına inerse piyasadaki risk algısının azaldığına işaret ediyor.

Bu zamana kadar yalnızca pandemi ve küresel ekonomik kriz dönemlerinde aşılan endeksin rekor seviyeye ulaşması piyasalardaki belirsizlikle körüklenirken, yatırımcılar ABD, Çin ve AB'den gelen gelen açıklamalara odaklandı.

Çin'e yüzde 125 ek vergi

Restleşmelerin ardından dün Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, tarifelerle ilgili 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini ve bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını aktardı. Ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını belirten Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardı.