Küresel piyasalar Çin teşvikleri ve düşük ABD enflasyonu ile yükseliyor

Küresel piyasalarda bu hafta iyimser bir hava hâkim. ABD’de açıklanan veriler enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini gösterirken, Çin’in yeni teşvik adımları ve iç tüketimi artırmaya yönelik stratejileri piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Asya ve Avrupa borsalarında pozitif seyir öne çıktı.

ABD tarafında yatırımcıların odağı, yönetimin korumacı ticaret politikaları ve jeopolitik gelişmelere çevrilmiş durumda. ABD’nin Rusya, Çin ve diğer ticaret ortaklarına karşı uyguladığı tarifelerle ilgili belirsizlikler devam ederken, Yemen’de artan gerilim de piyasaları etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir askeri saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıların Husiler geri adım atmadıkça süreceğini bildirdi.

Çin’den ekonomik teşvik ve güçlü veriler

Çin ise artan küresel belirsizlikler ve ABD tarifelerinin etkisini azaltmak amacıyla iç talebi artırmaya yönelik “özel eylem planı” açıkladı. Plan, tüketimi güçlendirmeyi, iç talebi genişletmeyi ve gelir artırımıyla tüketim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Pazar günü açıklanan verilere göre Çin’de şubat ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 4 artarken, sanayi üretimi yüzde 5,9 yükseldi. Her iki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşerek iç talep artışı konusunda olumlu sinyaller verdi. Ancak işsizlik oranı yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde seyrederken, konut fiyatları yıllık yüzde 4,8 düşüş gösterdi. Analistler, iç talep artışının Çin ekonomisinin toparlanması için kritik olduğunu belirtti.

ABD borsalarında güçlü yükseliş

New York Borsası cuma günü yükselişle kapanırken, S&P 500 endeksi yüzde 2,13, Nasdaq yüzde 2,61 ve Dow Jones yüzde 1,65 değer kazandı. Ancak endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif seyirle başladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi 103,7’de yatay hareket etti.

Altın, Trump’ın ticaret politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle cuma günü 3 bin doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Haftayı 2 bin 985 dolardan kapatan altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 983 dolardan başladı. Brent petrolün varili, artan jeopolitik risklerle birlikte yüzde 0,6 yükselişle 70,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da Almanya etkisi

Avrupa borsaları cuma gününü yükselişle tamamlarken, Almanya’da hükümet ortakları kamu borçlanmasında artış konusunda anlaşmaya vardı. Almanya’nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, Yeşiller Partisi ile 500 milyar avroluk savunma ve yatırım paketine destek sağladı. Bu paketin 18 Mart’ta Federal Meclis’te oylanması bekleniyor. DAX 40 yüzde 1,86, CAC 40 yüzde 1,13, FTSE MIB 30 yüzde 1,73 ve FTSE 100 yüzde 1,05 değer kazandı. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni haftaya karışık başladı.

Asya borsalarında pozitif seyir

Asya’da Çin’in teşvikleriyle risk iştahı artarken, borsalar yükseldi. Nikkei 225 yüzde 1,3, Kospi yüzde 1,5, Hang Seng yüzde 1,4 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Yurt içi gelişmeler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,05 yükselişle 10.840,59 puandan kapanırken, dolar/TL yüzde 0,2 düşüşle 36,5286’dan kapandı. Yeni haftaya yüzde 0,4 artışla 36,6750 seviyesinden başladı. Bugün Türkiye’de bütçe dengesi, ABD’de ise perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek. BIST 100’de teknik direnç seviyeleri 10.850 ve 10.950, destek seviyeleri ise 10.700 ve 10.600 olarak öne çıkıyor.