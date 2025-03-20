Küresel piyasalar faiz kararı sonrası yatay seyirde
ABD'de politika faizi dün sabit tutulurken, dünya borsalarında karışık bir seyir izlendi. ABD'de borsalar pozitif kapandı. Avrupa borsalarında ise yatay bir seyir izlendi. Asya tarafı da karışık seyirle kapandı.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıktı.
Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.
ABD borsasında pozitif seyir
New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,08, Nasdaq endeksi yüzde 1,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,92 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün İngiltere'de BoE'nin para politikası kararına çevrildi.
Avrupa borsaları
Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,40 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 düştü. Bugün Japonya'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmeyecek.