Küresel piyasalar Fed belirsizliği ve ticaret endişeleriyle dalgalı

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında sağlanan geçici ticaret uzlaşısı ve jeopolitik gerilimlerin azalmasına karşın, Fed'in para politikalarına dair belirsizlikler ve makroekonomik veriler nedeniyle dalgalı bir görünüm izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” yaklaşımı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın politika stratejisini gözden geçirme açıklamaları, piyasalarda temkinli bir havanın oluşmasına neden oldu.

Powell’dan “yeni dönem” uyarısı

Powell, ekonomik koşulların son beş yılda ciddi şekilde değiştiğini vurgulayarak, “Daha sık ve kalıcı arz şokları yaşanabilir” uyarısında bulundu. Fed’in uzun vadeli faiz hedeflerini yeniden değerlendirdiğini belirten Powell, politika metinlerinde değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Makroekonomik veriler karışık sinyaller veriyor

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 düşerken, yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında kaldı. Bu, Ekim 2023'ten bu yana ilk aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Perakende satışlar ise beklentilerin üzerinde yüzde 0,1 arttı. Bu gelişmelerle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43 seviyelerinde işlem görürken, altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 3.217 dolara, dolar endeksi ise 100,7 seviyesinde yatay seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 64,5 dolar seviyesinde.

Kurumsal tarafta sert hareketler

* UnitedHealth, dolandırıcılık soruşturması sonrası yüzde 11’e yakın değer kaybetti. CEO’su istifa ederken, şirket 2025 tahminlerini askıya aldı.

* Coinbase, hacker saldırısıyla karşı karşıya kaldı; yüzde 7,2 değer kaybetti.

* Meta, yapay zeka model lansmanını erteleyince hisseleri yüzde 2,4 düştü.

New York Borsası’nda S&P 500 yüzde 0,41 ve Dow Jones yüzde 0,65 artarken, Nasdaq yüzde 0,18 geriledi. Vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

Avrupa’da gündem barış ve tarifeler

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve AB ile ABD arasındaki tarife müzakereleriyle pozitif seyretti. AB Komisyonu yetkilisi Maros Sefcovic, tarifeler konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

* Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 ile beklentilerin altında büyürken, İngiltere yüzde 0,7 ile G7’nin en hızlı büyüyeni oldu.

* Almanya, Trump’ın NATO savunma harcamalarını artırma çağrısını desteklerken, savunma hisseleri yükseldi.

* ECB Üyesi Villeroy, ABD’de belirsizliklerin ekonomik güveni zedelediğini belirtti.

DAX 40 yüzde 0,72, CAC 40 yüzde 0,21, FTSE 100 yüzde 0,57 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,15 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli işlemleri yeni güne olumlu başladı.

Asya’da Japonya sürpriz daralma yaşadı

Japonya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşarak yüzde 0,7 daraldı. BoJ Üyesi Nakamura, bu ortamda faiz artışlarına ara verilmesini savundu. Japonya’da sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 1 arttı.

Alibaba, 2025’in ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 7 artırarak 236,5 milyar yuan (32,6 milyar dolar) seviyesine çıkardı. Ancak beklentilerin altında kalan sonuçlar nedeniyle hisse baskı altında kaldı.

Borsa kapanışına yakın, Nikkei 225 yatay, Kospi yüzde 0,3, Şanghay yüzde 0,5, Hang Seng yüzde 0,7 düşüşte.

Yurt içinde gözler verilerde ve müzakerelerde

Borsa İstanbul, günü yüzde 1,65 düşüşle 9.541,30 puanda tamamladı. VİOP’ta BIST 30 kontratı 10.887,00 puandan işlem gördü.

İstanbul’daki barış müzakereleri yakından izleniyor. Rus heyeti Başkanı Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile “verimli” bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Dolar/TL, yüzde 0,2 düşüş sonrası bugün yüzde 0,4 artışla 38,8480 seviyesinde.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye – Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye – Nisan ayı Konut Satışları

10.00 Türkiye – Özel sektör dış borç verisi

12.00 Euro Bölgesi – Mart Dış Ticaret Dengesi

15.30 ABD – Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri

17.00 ABD – Michigan Tüketici Güven Endeksi