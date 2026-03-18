Küresel piyasalar Fed kararına odaklandı: Orta Doğu iyimserliği fiyatlamalara yansıyor

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki gerilimin kısa vadede sona erebileceğine dair artan beklentilerle birlikte toparlanma eğilimi öne çıkarken, yatırımcıların dikkati bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlara çevrildi.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’dan gelen karşı hamlelerle bölgede tırmanan tansiyon, özellikle petrol arzı başta olmak üzere küresel ekonomi açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Gerginliğin yakın dönemde yatışabileceğine dair iyimserlik güç kazanırken, uzun vadeli etkilerin boyutuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

Çatışmalar sırasında bazı enerji tesislerinin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde yaşanan yavaşlama, enerji maliyetlerini yukarı çekerek enflasyon risklerini artırıyor. Bu durum, merkez bankalarının politika adımlarına yönelik beklentilerin şekillenmesini zorlaştırıyor.

Piyasalar Fed kararına kilitlendi

Artan enflasyon baskısı nedeniyle gözler Fed’in bu akşam açıklayacağı para politikası kararına çevrildi. Para piyasalarında, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası Powell’ın yönlendirmeleri ve Fed’in ekonomik projeksiyonları yakından izlenecek.

Faiz kararının ardından yayımlanacak “nokta grafiği”nin de ilerleyen dönemde izlenecek para politikası patikasına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Petrolde dalgalı seyir

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasına yönelik ülkelere yaptığı çağrının sınırlı karşılık bulması, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,9 artarak 100,9 dolara yükselirken, yeni işlem gününde yüzde 2,6 gerileyerek 98,2 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani’nin Bağdat ile Erbil’in petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda uzlaştığını açıklaması ise arz taraflı riskleri bir miktar azaltarak fiyatlardaki baskıyı hafifletti.

Altında düşüş sürüyor

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan gerileyerek yüzde 4,20’ye inerken, bugün yüzde 4,18 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 99,5 civarında işlem görüyor.

Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin etkisiyle güçlenen dolar, altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Ons altın, düşüşünü beşinci işlem gününe taşıyarak 5 bin 5 dolara gerilerken, şu sıralarda yüzde 0,3 kayıpla 4 bin 989 dolar seviyesinde bulunuyor.

Havacılık hisselerinde yükseliş

Kurumsal cephede ise Orta Doğu’daki gerilime rağmen güçlü talebin sürdüğüne işaret eden bazı hava yolu şirketleri, ilk çeyrek gelir beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişmeyle Delta hisseleri yüzde 6,5, American Airlines hisseleri ise yüzde 3,5 değer kazandı.

ABD borsalarında da pozitif seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq yüzde 0,47 ve Dow Jones yüzde 0,1 yükselirken, vadeli işlemler yeni güne artıda başladı.

Avrupa’da iyimserlik öne çıktı

Avrupa piyasalarında da alıcılı görünüm dikkat çekti. Orta Doğu’daki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler bölge borsalarını destekledi.

Bugün açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerinde Avro Bölgesi’nde TÜFE’nin aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 1,9 artması bekleniyor. Ayrıca yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararları öncesinde faizlerin sabit tutulacağı öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "bu zor dönemde itidali teşvik ettiği ve ülkesini savaşın dışında tuttuğu" için teşekkür ettiğini belirtti.

Von der Leyen, "Irak topraklarına yönelik kışkırtılmamış ve kabul edilemez saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için de başsağlığı dileklerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Asya’da teknoloji öncülüğünde yükseliş

Asya borsalarında Çin hariç genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlanması ve İran’ın bazı ülkelere Hürmüz Boğazı geçişi konusunda engel çıkarmayacağına dair haberler, bölgedeki risk algısını bir miktar azalttı.

Japonya’da şubat ayında dış ticaret dengesi beklentilerin aksine 53,7 milyar yen fazla verdi. Ayrıca ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın Çin’de yeniden üretime başlayacağına yönelik haberler teknoloji hisselerini destekledi.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Güney Kore’de Kospi yüzde 4 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,1 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde gözler TCMB’de

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,01 yükselerek 13.217,60 puandan kapanış yaptı.

Dolar/TL kuru 44,1880 seviyesinden günü tamamlarken, yeni işlem gününde 44,2140 civarında işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin yanı sıra ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 seviyeleri direnç, 13.100 ve 13.000 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.