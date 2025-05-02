Küresel piyasalar Fed sinyalleri için ABD verilerini bekliyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında tarifeler konusunda yapılabilecek olası görüşmelere ilişkin olumlu sinyallerle pozitif bir seyir izlerken, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine çevrildi. ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralma kaydetmesi, küresel büyüme ve Fed politikalarına dair belirsizlikleri artırdı.

ABD-Çin tarifeleri gündemde kalmaya devam ediyor

Çin Ticaret Bakanlığı’nın görüşmelere açık olduklarını açıklaması, piyasaların risk iştahını artırdı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ikinci derece yaptırımlar açıklaması ve tarifelere ilişkin sert söylemleri, jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret etti. Trump ayrıca büyüme rakamlarının eski başkan Joe Biden dönemine ait olduğunu iddia etti.

Apple ve Amazon bilançoları öne çıktı

Kurumsal cephede Apple’ın çeyreklik geliri yıllık yüzde 5 artarak 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple CEO’su Tim Cook, mevcut tarifelerin şirket maliyetlerini yaklaşık 900 milyon dolar artırabileceğini belirtti. Amazon da yılın ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 9 artırarak 155,7 milyar dolara, net kârını ise 17,1 milyar dolara çıkardı.

Altın yükselişe geçti, dolar endeksi geri çekildi

ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve kar satışları nedeniyle son günlerde düşüş gösteren ons altın, bugün yeniden yükselişe geçerek 3 bin 257 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 100 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1 artışla 62,4 dolarda.

ABD ve Avrupa ekonomik verileri takip ediliyor

ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar, Fed'in faiz politikalarına ışık tutacak. Euro Bölgesi'nde ise enflasyon ve işsizlik verileri izleniyor. Almanya ve Euro Bölgesi'nden gelen PMI verileri, Avrupa ekonomisinin nabzını tutacak.

Asya'da olumlu seyir, Japonya ve Çin'den karışık sinyaller

Asya borsaları müzakere iyimserliğiyle yükseliş gösterirken, Çin’de İşçi Bayramı nedeniyle işlem yapılmadı. Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tutarken, ekonominin ılımlı büyüyeceği ve enflasyonun kademeli artacağı öngörüsünde bulundu. S&P Global ise Çin’in 2025 ve 2026 GSYH tahminlerini tarifeler nedeniyle düşürdü.

Türkiye’de borsa düşerken, Dolar/TL Yükseliyor

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 düşüşle 9.078,43 puana geriledi. Dolar/TL ise yüzde 0,3 artışla 38,56 seviyesinde işlem görüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de genel elektrik kesintisine yol açacak bir sorun olmadığını açıkladı.

Bugün piyasalarda takip edilecek önemli veriler:

10.55 Almanya, nisan ayı imalat PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı imalat PMI

12.00 Euro Bölgesi, TÜFE ve işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar

17.00 ABD, fabrika ve dayanıklı mal siparişleri