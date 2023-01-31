Küresel piyasalar haftaya temkinli girdi
Global piyasalar, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takviminin açıklanacağı haftaya temkinli başladı.
Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentilerini güçlendirerek pay piyasalarını desteklerken, bu hafta açıklanacak para politikası kararlarının gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) ise politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceği öngörülüyor. Bu iki bankanın mart ayından itibaren faiz artırım büyüklüğünü 25 baz puana indireceği tahmin ediliyor.
"Şahin adımlara ara verilecektir"
Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi. Bu kapsamda özellikle Fed’in politika alanının diğer bankalara göre daha geniş olduğunu vurgulayan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında bu yönde ipuçlarının aranacağını belirtti. Analistler, hafta boyunca yoğun veri takviminin de yakından takip edileceğini kaydederek, özellikle ABD’de cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Hızlanan bilanço sezonu tarafında ise bu hafta trilyon dolarlık devlerin finansal sonuçlarını açıklayacağını hatırlatan analistler, bu şirketlerin arasında Apple, Amazon ve Alphabet’in bulunduğunu söyledi.
AB ve ABD'de endeks vadeli kontratlarda düşüş
Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.
Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta merkez bankalarının perşembe günkü kararlarının yanısıra Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve doğalgaz fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında bulunuyor. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.
Asya’da, Çin piyasaları bir haftalık tatilin ardından açılırken, bölgede karışık bir seyir öne çıkıyor. Çin borsaları yeni yıl tatilinde harcamaların ve seyahat yoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi seviyelere yaklaşması ve Covid-19 vakalarında yeni bir artış yaşanmaması sonrası pozitif seyrediyor.
Analistler, bu hafta Çin'de açıklanacak verilerde Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ekonomiye etkilerinin görülebileceğini kaydederek, Çin hükümetinin ekonomiyi nasıl destekleyeceğine yönelik yol haritasının da belirginleşebileceğini bildirdi.