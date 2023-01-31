Küresel piyasalar haftaya temkinli girdi

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomi­sinin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentilerini güç­lendirerek pay piyasalarını des­teklerken, bu hafta açıklanacak para politikası kararlarının ge­lecek döneme ilişkin belirsiz­likleri azaltması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gö­züyle bakılıyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Banka­sı’nın (BoE) ise politika faizle­rinde 50 baz puanlık artışa gi­deceği öngörülüyor. Bu iki ban­kanın mart ayından itibaren faiz artırım büyüklüğünü 25 baz puana indireceği tahmin ediliyor.

"Şahin adımlara ara verilecektir"

Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığı­na dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankala­rının şahin adımlarına ara ve­rebileceği yönündeki beklenti­lerin daha güçlü şekilde tartı­şıldığını bildirdi. Bu kapsamda özellikle Fed’in politika alanı­nın diğer bankalara göre da­ha geniş olduğunu vurgulayan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında bu yönde ipuçlarının aranacağı­nı belirtti. Analistler, hafta bo­yunca yoğun veri takviminin de yakından takip edileceğini kay­dederek, özellikle ABD’de cuma günkü tarım dışı istihdam veri­sinin piyasalarda oynaklığı ar­tırabileceğini ifade etti.

Hızlanan bilanço sezonu ta­rafında ise bu hafta trilyon do­larlık devlerin finansal sonuç­larını açıklayacağını hatırlatan analistler, bu şirketlerin ara­sında Apple, Amazon ve Alpha­bet’in bulunduğunu söyledi.

AB ve ABD'de endeks vadeli kontratlarda düşüş

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq en­deksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer ka­zandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlenir­ken, bu hafta merkez bankala­rının perşembe günkü kararla­rının yanısıra Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve do­ğalgaz fiyatlarının seyri yatı­rımcıların odağında bulunuyor. Avrupa’da endeks vadeli kont­ratlar yeni haftaya düşüşle baş­ladı.

Asya’da, Çin piyasaları bir haftalık tatilin ardından açı­lırken, bölgede karışık bir seyir öne çıkıyor. Çin borsaları ye­ni yıl tatilinde harcamaların ve seyahat yoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi seviyelere yaklaşması ve Covid-19 vakalarında yeni bir artış yaşanmaması sonrası po­zitif seyrediyor.

Analistler, bu hafta Çin'de açıklanacak verilerde Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ekonomiye etkilerinin görü­lebileceğini kaydederek, Çin hükümetinin ekonomiyi nasıl destekleyeceğine yönelik yol haritasının da belirginleşebile­ceğini bildirdi.