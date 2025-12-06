Küresel piyasalar için kritik hafta: Gözler merkez bankalarında

Önümüzdeki hafta küresel piyasaların en önemli gündem maddesi, ABD Merkez Bankası’nın yılın son FOMC toplantısı olacak. Fed, faiz kararının yanı sıra güncellenmiş ekonomik projeksiyonlarını da açıklayacak. Ancak federal hükümette yaşanan kapanma nedeniyle, projeksiyonlarda Eylül sonrası resmi veriler dikkate alınamayacak. Gecikmeli veriler arasında Ekim ayına kadar olan JOLTS açık iş sayısı ile üçüncü çeyrek istihdam maliyetleri yer alıyor.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik kararlar etkili olacak

Hafta boyunca sadece Fed değil, birçok ülkenin merkez bankası da para politikası kararlarını açıklayacak. Kanada, İsviçre, Avustralya, Brezilya ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararları, küresel risk iştahı ve sermaye akımları açısından yakından izlenecek. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik kararların, döviz ve tahvil piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Çin ve Avrupa’dan kritik ekonomik veriler

Çin’de Kasım ayına ilişkin dış ticaret hesapları ile tüketici ve üretici enflasyonu verileri açıklanacak. Bu veriler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iç talep ve fiyat baskılarının seyrine dair önemli sinyaller verecek. Avrupa tarafında ise İngiltere yoğun bir veri gündemine sahip. Aylık GSYH ve dış ticaret rakamlarının yanı sıra, Almanya ve İtalya ile birlikte sanayi üretimi verileri açıklanacak.