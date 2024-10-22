Küresel piyasalar karışık seyrediyor: Yatırımcılar tedirgin...

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonla mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına yönelik beklentiler güçlü kalırken, büyük şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor.

Analistler, şirketlerin güçlü finansal sonuçlarının ülkenin büyüme beklentilerine olumlu yansıyabileceğini belirterek, söz konusu sonuçların yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürme yönündeki mevcut hareketi desteklediğini ancak sabırlı bir yaklaşımın gerekli olacağını belirtti.

Logan, "Ekonomi şu anda beklediğim gibi gelişirse, politika oranını kademeli olarak daha normal veya nötr bir seviyeye düşürme stratejisi riskleri yönetmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de iş gücü piyasasındaki hızlı zayıflamanın belirtilerinin daha hızlı faiz indirimlerine yol açabileceğini söyledi.

Kashkari, şimdilik gelecek çeyreklerde mütevazı faiz indirimleri öngördüğünü kaydetti. Kurumsal tarafta ise dün yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan Nvidia'nın hisse fiyatı ise rekor tazeledi.

Bugün, Lockheed Martin, Moody’s ve General Motors'un finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Öte yandan, Dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 11 baz puan artarak 4,19 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,21 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,5 yükseliş kaydetmesinin ardından, yeni güne 104 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle dün 2 bin 740,61 doları test ederek rekor tazelemesinin ardından yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 719,82 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde ons altın yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 736 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle gümüşün ons fiyatı yükselişini 6. işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 34,15 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2 yükselişle 73,74 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,1 azalışla 73,69 dolar seviyelerinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,80 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 azalarak beklentileri geride bırakırken, yıllık bazda yüzde 1,4 düşüş kaydetti.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, bölge genelindeki makroekonomik veri akışının ECB'nin aralık ayında atacağı adımlara yönelik daha çok ipucu verebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya tarafında ise karışık bir seyir öne çıkarken, Güney Kore ile Kuzey arasında artan gerilim risk algısının artmasına neden oluyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Güney Kore'de bugün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 azalarak tahminlerin gerisinde gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,8 artışla 150,8 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,1 yükselişle 150,9 seviyesinde seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 8.654,39 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 34,2356'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2390'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.490 puanın destek, 8.800 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

* 17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

* 22.15 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı