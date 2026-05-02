Küresel piyasalar kritik haftaya giriyor: Faiz, istihdam, bilançolar...

Mayıs ayının ilk haftasında yatırımcılar yoğun veri gündemiyle karşı karşıya kalacak. Özellikle ABD ile İran arasında yeni bir müzakere ihtimali, petrol fiyatları üzerinden hisse senetleri, tahviller, döviz piyasaları ve emtia fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ABD’de gözler istihdam raporunda

Haftanın en kritik verisi ABD tarım dışı istihdam raporu olacak. Piyasalar, nisan ayında istihdam artışının 178 binden 73 bine gerilemesini bekliyor. İşsizlik oranının ise yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ADP özel sektör istihdam verisi, JOLTS açık iş sayısı, Michigan tüketici güven endeksi ve ISM Hizmet PMI verileri de ABD ekonomisinin yönü açısından yakından izlenecek. İran gerilimine bağlı yükselen enerji fiyatlarının tüketici güvenini baskılaması bekleniyor.

Dev şirketlerin bilançoları geliyor

Yeni haftada teknoloji ve tüketim devlerinin finansal sonuçları da açıklanacak. Palantir, AMD, Pfizer, Disney, Uber, McDonald’s ve PayPal gibi büyük şirketlerin bilançoları yatırımcıların radarında olacak.

Uzmanlar, özellikle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinden gelecek sonuçların Nasdaq ve küresel teknoloji hisseleri üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Avrupa’da büyüme ve ticaret verileri öne çıkıyor

Avrupa tarafında Almanya’nın mart ayı ticaret dengesi verileri dikkatle takip edilecek. Artan doğal gaz fiyatlarının ithalat maliyetlerini yükseltmesi nedeniyle dış ticaret fazlasında daralma bekleniyor.

Euro Bölgesi’nde ise perakende satışların üst üste ikinci ay da daralması öngörülüyor. Ayrıca İsveç Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası’nın faiz kararları da piyasaların gündeminde olacak.

Türkiye’de enflasyon ve üretim verileri açıklanacak

Türkiye’de haftanın en önemli gündemi enflasyon rakamları olacak. Bunun yanında dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri de açıklanacak.

Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Çin’den kritik sinyaller

Çin’de açıklanacak PMI ve dış ticaret verileri, Orta Doğu geriliminin Asya ekonomileri üzerindeki etkisini gösterecek önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Özellikle üretim ve hizmet sektöründeki yavaşlama sinyalleri, küresel büyüme beklentileri açısından kritik görülüyor.

Avustralya faiz artırabilir

Avustralya Merkez Bankası’nın, İran kaynaklı enerji fiyatı baskıları nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35 seviyesine çıkarması bekleniyor.

Bölgedeki diğer ülkelerde de enflasyon, büyüme ve iş gücü piyasası verileri yoğun şekilde izlenecek.

Petrol fiyatları piyasaların merkezinde

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki dalgalanma, önümüzdeki dönemde küresel piyasalarda ana belirleyici olmaya devam edecek. Özellikle Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’daki gelişmeler enerji piyasaları üzerinde baskı yaratıyor.

Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve merkez bankalarını daha sert adımlar atmaya zorlayabileceği değerlendiriliyor.