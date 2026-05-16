Küresel piyasalar Nvidia bilançosuna odaklandı

Küresel finans piyasaları, savaş riskleri ve yapay zeka yatırımlarının etkisiyle dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Özellikle ABD/İsrail-İran hattındaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların yön arayışını güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında teknoloji ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimser mesajlar verilse de savaş riskinin tamamen ortadan kalkmaması piyasalarda temkinli havanın sürmesine neden oldu.

ABD’de açıklanan enflasyon verileri de piyasaları baskılayan en önemli başlıklardan biri oldu. Tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, üretici enflasyonu da pandemi sonrası dönemin en sert yükselişlerinden birini kaydetti. Artan enerji maliyetlerinin taşımacılık ve üretim tarafında yeni fiyat baskıları oluşturduğu değerlendiriliyor.

Fed beklentileri değişti

Enflasyondaki yükseliş sonrası piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Yıl sonunda faiz artışı ihtimali yüzde 65 seviyesine yükselirken, ABD tahvil faizleri yaklaşık son bir yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55 seviyesine ulaştı.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareket

Orta Doğu’daki gerilimler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,4 artışla 106 dolar seviyesini aştı. Güçlenen faiz beklentileri nedeniyle altının ons fiyatı ise yüzde 3,8 düşüşle 4 bin 540 dolara geriledi.

Nvidia bilançosu piyasaların odağında

Analistler, gelecek hafta açıklanacak Nvidia bilançosunun yapay zeka sektörünün yönü açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. Ayrıca Fed toplantı tutanakları, Avrupa ve İngiltere’de açıklanacak enflasyon verileri ile Çin’den gelecek ekonomik göstergeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.