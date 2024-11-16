Küresel piyasalar, yoğun veri gündemiyle yön bulmaya çalışıyor

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin temkinli açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir izledi. Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine ineceğine inandıklarını belirtirken, üretici fiyatlarındaki artışın endişe yarattığını ifade etti.

ABD piyasaları ve Fed politikaları

ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, beklentilere paralel gerçekleşse de alt kalemlerde alınan sinyaller, enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun süreceği endişesini artırdı. Para piyasalarında, Fed’in 2024 sonunda 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 58'e geriledi.

ABD borsalarında, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık Bakanlığına aday göstermesi, ilaç sektörüne ilişkin endişeleri artırdı. BioNTech, Pfizer ve Moderna hisseleri sert düşüş kaydetti. Haftalık bazda, S&P 500 endeksi yüzde 2,08, Nasdaq yüzde 3,15, Dow Jones yüzde 0,54 geriledi.

Kripto para ve emtia piyasaları

Kripto para piyasasında, Bitcoin 90 bin 231 dolardan işlem görürken, altın ve Brent petrol fiyatları haftayı sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4,1 düşüşle tamamladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43'e yükselirken, dolar endeksi altı günlük yükseliş trendini sürdürerek 106,7 seviyesine ulaştı.

Avrupa ve asya borsaları

Avrupa borsalarında, ABD'den gelebilecek yeni gümrük tarifeleri endişesi ve zayıf ekonomik verilerle negatif bir seyir hâkimdi. Euro, dolar karşısında son yılların en düşük seviyelerine gerilerken, Almanya'da şirket siparişlerindeki düşüş dikkat çekti.

Asya borsalarında ise Çin’in teşvik paketinin detaylarının belirsizliği satış baskısını artırdı. Japonya, yıllık bazda yüzde 3,4 artan Üretici Fiyat Endeksi ile öne çıktı ancak Asya genelinde endeksler haftayı sert kayıplarla tamamladı.

Türkiye’de yurt içi piyasalar

Türkiye’de Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,23 yükselişle 9.389,62 puandan kapandı. TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Ayrıca Ekonomistler, 21 Kasım’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Analistler, yoğun veri akışının piyasalardaki dalgalanmayı artırabileceğini belirterek, yatırımcıların Fed açıklamaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararlarını yakından takip edeceğini ifade etti.