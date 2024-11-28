Küresel piyasalarda ABD-Çin tansiyonu yükseliyor: Ekonomik veriler de risk iştahını azalttı

ABD'de bu ayki seçimleri kazanan Donald Trump'ın gümrük vergilerini artıracağına ilişkin açıklamalarının ardından, dün Joe Biden yönetimi Çin'e ihraç edilen çiplerle ilgili yeni düzenlemeye gidebileceğini açıkladı. Bu haberler küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiledi.

ABD ile Çin arasındaki tansiyonun artabileceği endişesi beslenirken, gümrük vergilerinin artırılmasının ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesini sekteye uğratabileceği korkusu da yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konulardan olmaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan büyüme ve tüketici harcamaları verileri Fed'in faiz indirimlerini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönündeki fiyatlamaları artırdı. Bankanın aralık ayında da faiz indirimine devam ettikten sonra ara verebileceği öngörülüyor.

Fed'in aralık ayında yüzde 68 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 32 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği fiyatlanıyor.