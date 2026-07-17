Küresel piyasalarda çifte baskı: Çip satışları ve Orta Doğu gerilimi risk iştahını düşürdü

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Küresel piyasalarda, çip üreticilerinin hisselerinde devam eden sert satışlar ile Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler nedeniyle negatif görünüm öne çıkıyor.

Yapay zekâ yatırımlarının ne zaman güçlü finansal getiri sağlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, yarı iletken şirketlerine yönelik satış baskısı da devam ediyor. Teknoloji hisselerinin ulaştığı yüksek değerlemeler yatırımcılar arasında tartışılmaya devam ederken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını artırması ve İran'ın bölgedeki misillemelerini sürdürmesi küresel risk iştahını zayıflatıyor.

Bölgedeki tansiyonun yükselmeye devam etmesi, petrol fiyatlarını yukarı taşırken Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin sınırlı kalmasının enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri temel fiyat baskılarında yavaşlamaya işaret etse de yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyondaki düşüş eğilimini tersine çevirebileceği endişesiyle verileri temkinli karşılıyor.

Analistler, ABD ile İran arasında uzlaşma ihtimalinin giderek zayıfladığına dikkat çekiyor.

Öte yandan yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da bulunuyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun yüzde 2 seviyesine yaklaşmaması durumunda bu hedefe ulaşılabilmesi için ilave politika sıkılaşmasının gerekebileceğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise en büyük endişesinin enflasyon olduğunu belirterek, fiyat artışlarının uzun süredir hedefin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Makroekonomik veriler tarafında ABD'de haziran ayı perakende satışları aylık bazda yüzde 0,2 artış göstererek beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 11 Temmuz ile sona eren haftada 208 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. Açıklanan veriler ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğuna işaret etti.

Bunun yanında ABD'nin Brezilya'ya yüzde 25 oranında yeni gümrük vergisi uygulama kararı alması, küresel ticaret gerilimlerini yeniden gündeme taşıdı.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 100,8'e çıktı. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 84,1 dolara yükseldi. Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle Brent petrol haftayı son üç ayın en güçlü haftalık yükselişlerinden biriyle tamamlamaya hazırlanıyor.

Altının ons fiyatı ise 3 bin 976 dolar seviyesinde yatay hareket etti.

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek tutması ve bunun Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentilerini güçlendirmesi altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilim devam ettiği sürece piyasalarda likidite ihtiyacının süreceğini ve dolar talebinin güçlü kalacağını belirterek, bu durumun altın fiyatlarında düşüş eğilimini destekleyebileceğini ifade ediyor.

Yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyonu hedeflerin üzerinde tutma riskini artırması, Fed'in izleyeceği para politikasına yönelik belirsizlikleri de güçlendiriyor. Bu tablo faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini artırırken doları destekliyor ve altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltıyor.

ABD borsalarında teknoloji hisseleri geriledi

New York borsası, çip şirketlerindeki satışların etkisiyle günü ekside tamamladı. Büyük bankaların ardından açıklanan şirket bilançoları da yatırımcıların yakın takibindeydi.

TSMC'nin ikinci çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 77,4 artarak beklentileri aşmasına rağmen şirketin sermaye harcamalarına yönelik beklentisini yukarı çekmesi hisselerinde yüzde 2,3'lük düşüşe neden oldu.

Diğer yarı iletken şirketlerinde de kayıplar görüldü. Intel hisseleri yüzde 5,8, Micron Technology yüzde 5,7, Arm Holdings yüzde 5,4, AMD yüzde 5,3 ve Broadcom yüzde 5 değer kaybetti.

United Airlines hisseleri ise ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yükselen petrol fiyatlarının bu yıl yakıt maliyetini yaklaşık 6 milyar dolar artıracağı öngörüsü sonrası yüzde 1,8 geriledi.

GE Aerospace hisseleri de beklentilerin üzerinde finansal sonuç açıklayıp yıl sonu kâr tahminini yükseltmesine rağmen yüzde 3,5 düştü.

Alphabet hisseleri, şirketin yeni yapay zekâ modeli Gemini 3.5 Pro'nun lansmanının ertelendiğine yönelik haberlerin ardından yüzde 4,4 değer kaybetti.

UnitedHealth ise yıl sonu kâr beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 1,2 yükseldi.

Netflix'in ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 13,4 artışla 12,6 milyar dolara çıkarken, net kârı yaklaşık yüzde 8,8 artarak 3,4 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3,1 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Buna karşın güçlü finansal sonuçlara rağmen Netflix hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 8,9 geriledi.

Günü Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kayıpla tamamlarken, ABD vadeli endeksleri yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa'da bilançolar ve siyaset gündemde

Avrupa borsalarında yön üzerinde şirket bilançoları etkili oluyor. Kamu hizmetleri ile telekom sektöründeki şirketlerin beklentilerin altında kalan sonuçları ve yapay zekâ şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler satış baskısını artırdı.

Bölgede siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. İngiltere'de Andy Burnham'ın pazartesi günü başbakanlık görevini devralması beklenirken, yatırımcıların odağında yeni hazine ve maliye bakanının kim olacağı bulunuyor.

Ayrıca yeni hükümetin vergi politikaları da yakından takip ediliyor. Burnham'ın arazi vergisini artırabileceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, analistler böyle bir adımın konut fiyatlarında sert düşüşe yol açabileceğini değerlendiriyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre ekonomi mart ayında yüzde 0,3 büyüdü, nisanda yüzde 0,1 daraldıktan sonra mayısta yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ise mayıs ayında 7,8 milyar avro ticaret açığı verdi. Geçen yılın aynı ayında bölgede 15 milyar avro ticaret fazlası bulunuyordu.

Günün sonunda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 yükselirken, Fransa CAC 40 yüzde 0,05, Almanya DAX 40 yüzde 0,34 ve İtalya FTSE MIB 30 yüzde 0,07 geriledi. Avrupa vadeli endeksleri ise yeni güne negatif başladı.

Asya borsalarında sert satışlar

Asya piyasalarında da negatif görünüm hakim olurken, Japonya borsasındaki sert düşüş dikkat çekti.

Bu hafta güçlü banka bilançolarının ardından yatırımcıların yarı iletken sektöründen finans hisselerine yönelmesi, çip şirketlerine daha bağımlı Asya piyasalarında satış baskısını artırdı.

Kapanışa yakın işlemlerde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Güney Kore piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı kaldı.

Yurt içinde gözler veri gündeminde

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,22 yükselişle 14.251,29 puanda tamamladı.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal kapanışa göre yüzde 0,2 geriledi.

Dolar/TL kuru dün yüzde 0,1 yükselişle 47,0890 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 47,1610 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç verileri ile Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.350 ve 14.500 puan direnç, 14.150 ile 14.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.