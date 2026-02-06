Küresel piyasalarda geniş çaplı satış dalgası

Wall Street'in her köşesinde, teknoloji hisselerinden altına kadar popüler yatırımlara yönelme eğilimi yerini ani bir riskten kaçınma eğilimine bırakıyor. Bu durum perşembe günü de net bir şekilde ortaya çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,2 düşüşle üçüncü gün üst üste geriledi ve Nasdaq 100 endeksi Nisan ayından bu yana en derin düşüşünü yaşadı. S&P 500'de 11 sektör grubunun dokuzu günü ekside tamamladı.

Yazılım hisselerinde sert düşüşler

Yapay zeka girişimi Anthropic'in finansal araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni modeli tanıtması sonrası son birkaç gündür sert düşüşlere sahne olan yazılım hisseleri düşüşünü sürdürdü.

Altın ile birlikte rekor seviyelere ulaşan gümüş, perşembe yüzde 20 değer kaybetti. Cuma seans gününde gümüş dalgalanması sürerken bir ara yüzde 9,6 düşen gümüş toparlanarak yüzde 2,5 yükselişe geçti. Altın ise yüzde 0,93 artışla 4.822 dolardan alıcı buldu.

Hisse piyasalarında tedirginlik Asya'ya da yansıdı

Hisse piyasalarında tedirginlik Asya'ya da yansıdı. Güney Kore hisse senetleri bir noktada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti ve çip üreticileri Samsung Electronics Co. ve SK Hynix Inc. düşüşe öncülük etti. MSCI Asya Pasifik Endeksi cuma seansında bir ara yüzde 2'ye kadar geriledi, ardından kayıplarını silerek yüzde 0,2 artıya geçti.

Amerikan vadelileri kaybın süreceğine işaret ederken Nasdaq'a bağlı vadeli işlemler yüzde 1'e yakın kayıp yaşadı. ABD Hazine tahvilleri yükselerek liman özelliğine geri döndü. 10 yıllık ABD tahvil getirisi perşembe dokuz baz puan düşerek yüzde 4,18'e indi, bu sabah da Asya işlemlerinde aynı seviyeden işlem gördü.

Bloomberg Dolar Endeksi perşembe günkü yüzde 0,3'lük yükselişin ardından bu sabah 1.194 puanda yatay seyrediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 43,6150'den işlem gördü. Frank Funds'ın başkanı ve portföy yöneticisi Brian Frank, “Yatırımcılar kesinlikle daha savunmacı bir tutum sergiliyorlar. Bu, daha çok ‘önce ateş et, sonra soru sor' türünde bir ortama işaret ediyor” yorumunu yaptı.

Varlık sınıflarında satış dalgasının nedeni bilinmiyor

En son nisan ayında görülen benzeri bir satış dalgasına ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler sebep olmuştu. Bu kez varlık sınıflarında geniş çaplı satış dalgası için tek bir sebep gösterilemiyor.

Bunun yerine, yatırımcıların bir anda geri çekilmesine neden olan haberler yavaş yavaş yayıldı. Yapay zeka furyasının birçok şirketi olumsuz etkilemeye başladığının düşünülmesi, Fed Başkanlığına Jerome Powell'ın yerine aday gösterilen Kevin Warsh'ın para politikasını nasıl yönlendireceği konusundaki belirsizlik ve nispeten olumlu geçen bilanço sezonuna karşın değerlemelere ilişkin endişeler paniğin gerekçeleri arasında sayılabilir. Perşembe günü ABD'de Challenger, Gray & Christmas'ın açıkladığı ve 2009'dan beri en yüksek ocak ayı işten çıkarmalarının yaşandığını gösteren veriler de olumsuz havaya katkıda bulundu.