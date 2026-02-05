Küresel piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararında

Dünya genelinde jeopolitik risklere yönelik kaygılar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler bir süredir küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle ABD pay piyasalarında yüksek volatilite görülüyor.

Yatırımcıların yapay zeka harcamalarını devasa bulması ve söz konusu harcamaların bazı şirketlerin finansal yapısına zarar verebileceğini değerlendirmesinin yanı sıra yarışa dahil olan yeni ürünlerin pazar payında ve iş modelinde ciddi değişimlere yol açabileceği beklentisi öne çıkıyor.

ABD'li teknoloji şirketleri negatif ayrıştı

Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarında görev yapabilecek yeni bir yapay zeka aracını duyurması sonrası bazı şirketlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik kaygıların artmasıyla özellikle yazılım şirketlerinin hisseleri baskı altında kalmaya devam etti.

Yapay zekadaki hızlı gelişmelerin iş modelleri üzerinde potansiyel olarak birtakım olumsuzluklar yaratabileceğine ilişkin endişelerle Oracle ve CrowdStrike gibi yazılım şirketlerinin hisseleri sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 1,5 değer kaybetti.

Çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın (AMD) beklentilerin üzerinde gelen bilançosuna karşın, açıklanan bilançonun şirketin gelecek döneme ilişkin yapay zeka harcamalarından beklenen verimi alamayacağı ve devasa harcamaların sürdüğüne işaret etmesi sonrası hisseleri yüzde 17,3 geriledi.

AMD'nin sunduğu görünümün ardından yarı iletken hisselerindeki satışlar yoğunlaştı. Broadcom'un hisseleri yüzde 3,8, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 9,5, Applied Materials'ın hisseleri yüzde 6,6 ve Palantir Technologies'in hisseleri dün yüzde 11,6 geriledi. Buna karşın, Super Micro Computer'ın yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan ekipmanlara yönelik talep doğrultusunda yıllık gelir tahminini yükseltmesi sonrası şirketin hisseleri yüzde 13,8 değer kazandı.

ABD-İran görüşmesi Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacak

Jeopolitik tarafta ise ABD ve İran arasındaki müzakerelerin 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağı açıklandı. Bölgede bir süredir devam eden gerilim başta enerji piyasaları olmak üzere piyasaların odağında bulunurken taraflar tarih ve konum noktasında uzlaşıya vardı.

Düzenledikleri hava saldırılarının ardından İran'ın nükleer programını yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu iddia eden Trump, İran'daki protestolara da değindi. Trump dün verdiği röportajda İranlı protestocularla ilgili bir soruya "Göstericilerin arkasındayız." cevabını verdi.

Kıymetli metaller güne düşüşle başladı

Bahsedilen gelişmelerin ışığında ABD'de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor. Kıymetli metaller tarafında ise satış ağırlıklı seyir öne çıkıyor.

Ons altın şu sıralarda yüzde 1,4 azalışla 4 bin 870 dolardan alıcı bulurken, gümüşün ons fiyatı da yüzde 13 düşüşle 76,4 dolarda işlem görüyor. Gümüş tarafındaki sert satışlar dikkati çekerken, altın tarafında kayıpların daha sınırlı olduğu gözleniyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2 yükselişle 97,6 seviyesinden kapanırken, yeni günde de yüzde 0,2 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ABD ve İran arasındaki müzakere haberleriyle yüzde 0,8 değer kaybıyla 67,8 dolarda işlem görüyor.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,53 yükselişle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.

Avrupa'da gözler ECB ve BoE'de

Avrupa borsaları, dün, Almanya hariç pozitif seyrederken, yeni işlem gününde gözler Avrupa'da ECB ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararlarına çevrildi.

ECB ve BoE'nin politika faizinde değişiklik yapmaması beklenirken, bankaların gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

ECB'nin politika metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalarda özellikle Avrupa tarafında artması planlanan savunma harcamalarının enflasyona etkilerine yönelik sinyaller aranacak.

İngiltere tarafında ise aralık ayında tekrar güç kazanan enflasyonun etkisiyle BoE'nin sıkılığı sürdürmesi bekleniyor. Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,72 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.

Asyalı teknoloji hisselerinde satış baskısı sürüyor

ABD'de teknoloji hisselerinde etkili olan satış baskısı Asya endekslerine de taşınırken, bölgede negatif bir seyir izleniyor.

Yapay zekanın yazılım şirketlerini etkileyeceğine yönelik endişelerin yanı sıra şirketlerin devasa yapay zeka yatırımlarından beklenilen getiriyi elde edememeleri sektöre yönelik satış baskısında etkili oluyor. Yapay zeka için kritik rol oynayan yarı iletken endüstrisi şirketlerinde de satış baskısı öne çıkarken, bölge genelindeki teknoloji hisselerinde yüzde 5'i aşan kayıplar görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 6,2, Fujikura'nın hisseleri de yüzde 5,5 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3 değer kaybıyla işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 5,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 4 kayıpla alıcı buluyor. Çin ve Hong Kong tarafında da benzer bir görünüm öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle işlem görüyor.

Borsa rekor seviyeden kapandı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 düştü.

Dolar/TL, dünü 43,5200'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5340'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.