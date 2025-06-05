Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararına çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikaları küresel piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ederken, açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD'de bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yarın ise işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Analistler, söz konusu verilerin ülke ekonomisinin büyüme temposuna ilişkin kritik ipuçları taşıyacağını belirtiyor. Özellikle tarım dışı istihdamda görülecek eğilim, Fed’in faiz politikası üzerindeki beklentileri şekillendirebilir.

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı mayıs ayında yalnızca 37 bin artış göstererek, 111 binlik beklentinin oldukça altında kaldı. Verinin ardından açıklama yapan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a faizleri düşürme çağrısını yineledi.

Hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise mayısta 1,7 puanlık düşüşle 49,9 seviyesine inerek Haziran 2024’ten bu yana ilk kez daralma sinyali verdi. Bu gelişmeler, ABD’de büyümenin yavaşladığına yönelik endişeleri artırıyor.

Fed’in dün yayımladığı Bej Kitap raporunda da yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.

Trump–Şi görüşmesi ve ticaret müzakereleri piyasaların odağında

Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta içinde görüşmesi bekleniyor. ABD ile Avrupa Birliği arasında süren tarife müzakereleri de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, özellikle AB ile varılacak olası bir ticari uzlaşının küresel risk algısını olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.

ABD tahvilleri ve altın sakin, dolar sınırlı değer kaybetti

ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün yaklaşık 11 baz puan gerileyerek yüzde 4,35’e kadar inerken, günü yüzde 4,36 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise yüzde 4,37’den işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 yükselişle 3.372 dolara çıktı, bugün ise yüzde 0,3’lük düşüşle 3.362 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,3 seviyesinde. Brent petrol ise yüzde 0,2 azalışla 64,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,32 artarken, Dow Jones yüzde 0,22 geriledi. S&P 500 ise günü yatay tamamladı. Vadeli işlemler bu sabaha negatif başladı.

ECB’nin faiz kararı bekleniyor

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, bankanın gelecek dönem politikalarına dair sinyaller içerecek.

Avrupa’da ekonomik aktiviteye dair endişeler devam ederken, dün Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,16 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,53 yükseldi. İtalya’da ise FTSE MIB 30 endeksi yatay kaldı.

Asya'da görünüm pozitif, BIST 100 rekor denemesinde

Asya’da ticaret savaşlarının ılımlı seyredeceği beklentisiyle Japonya hariç borsalarda pozitif hava hakim. Çin’de hizmet PMI verisi beklentilerin üzerinde gelirken, bileşik PMI düşük kaldı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,1 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,13 yükselişle 9.474,96 puana çıktı. Bugün ise Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle işlemler saat 12.40’a kadar sürecek.

Dolar/TL kuru, dün yüzde 0,1’lik artışla 39,17 seviyesinden kapanırken bu sabah 39,30 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

12.00: Euro Bölgesi, nisan ÜFE

12.00: Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15: ECB faiz kararı

15.30: ABD dış ticaret dengesi, işsizlik başvuruları

15.45: ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması