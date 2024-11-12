Küresel piyasalarda iki endişe: Enflasyon ve Donald Trump

ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle beraber kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girecek olması bu alanda risk iştahını artırırken, Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kasım ayı toplantısında yaptığı açıklamalarda veri merkezli karar alacaklarını yineleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın, perşembe günü yapacağı konuşmadan Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırması bekleniyor.

'Fiyatlamalar zorlaştı'

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını kaydederek, bu durumun ana sebebinin Fed'in yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizlikler olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası bir anlaşmazlığın getirebileceği risklerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirten analistler, bu sebeple Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini ifade etti.

Aralıkta indirim yüzde 65 ihtimal

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 65 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Almanya enflasyonu bekleniyor

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. Analistler, bu ülkede açıklanacak enflasyon verisinin Avro Bölgesi'nde sürdürülen para politikalarındaki gevşemenin büyüklüğünü etkileyebileceğini belirtti.

Avrupa ve Asya borsaları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,56 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Asya tarafında ise Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşılacağı endişesi piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Analistler, Çin'in Trump'ın başkan olmasından sonra ülkenin olası ekonomik kayıplarını telafi etmek daha fazla teşvik açıklayabileceğini belirterek, bu süreçte yuanın zayıf kalmasını destekleyebileceklerini kaydetti.