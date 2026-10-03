Küresel piyasalarda tahvil baskısı: Altın yüzde 3,4 düştü, dolar 1,5 yılın zirvesini gördü

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Küresel piyasalar, tahvil piyasalarında yaşanan sert satışların gölgesinde haftayı tamamlarken yatırımcıların odağı gelecek haftanın yoğun veri gündemine çevrildi.

Enflasyonist baskıların devam etmesi, enflasyonun hedeflerin üzerinde kalması ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını artırma yönündeki adımları, küresel tahvil piyasalarındaki satışları güçlendirdi.

ABD tahvil faizleri 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelindeki merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmayı hızlandırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş ise küresel ölçekte borçlanma maliyetlerini artırırken hisse senedi değerlemeleri üzerinde de baskı oluşturdu.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yüzde 5,34, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,69 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra 10 yıllık faiz yüzde 5,28, 30 yıllık faiz ise yüzde 5,61 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi 102,2 ile Nisan 2025’ten bu yana zirvede

Tahvil faizlerindeki yükseliş dolara da destek verdi. Dolar endeksi 102,2 seviyesine çıkarak Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Endeks haftayı yüzde 1 yükselişle 101,9 seviyesinden tamamladı. Fransa kaynaklı mali endişeler nedeniyle avroda yaşanan düşüş de doları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altının onsu yüzde 3,4 değer kaybetti

Tahvil getirilerindeki sert yükseliş ve dolara yönelik talebin artması altın fiyatlarında belirgin kayba yol açtı.

Altının onsu haftalık bazda yüzde 3,4 gerileyerek 4 bin 141 dolara indi.

ABD’de istihdam beklentinin altında kaldı

ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdamı 29 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2’ye yükseldi. Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artmıştı.

İstihdam verisinin ardından Fed’in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 23’e geriledi.

Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış yönündeydi.

Petrol haftayı yüzde 3,5 yükselişle tamamladı

Enerji piyasalarında da önemli gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarının piyasaya sürülmesinin kabul edildiğini bildirdi.

G7 liderleri ise küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verdi.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı cuma günü gerilemesine rağmen devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle haftalık bazda yüzde 3,5 artarak 102,3 dolara yükseldi.

Gözler gelecek haftanın veri gündeminde

Analistler, ABD istihdam verisinin ardından cuma günü piyasalarda risk iştahının arttığını ancak tahvil piyasalarındaki sert satış nedeniyle haftalık bazda satış baskısının hâkim olduğunu belirtti. Tarım dışı istihdam verisinin piyasalardaki etkilerinin gelecek hafta da takip edilmesi bekleniyor.