Küresel piyasalarda tarife gölgesi: Risk iştahı bilançolara rağmen baskı altında

Küresel piyasalarda tarife belirsizlikleri, şirket bilançolarına yönelik iyimserliği gölgeliyor.

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları New York borsasında yükselişleri tetiklerken, 1 Ağustos’ta devreye girmesi beklenen karşılıklılık esaslı gümrük tarifeleri yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin daha sert ticaret politikalarına yönelebileceği ihtimali ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik siyasi baskılar, piyasadaki belirsizliği artırıyor.

Trump, “Piyasa için neyin iyi olduğunu herkesten iyi bilirim” açıklamasıyla dikkat çekerken, Fed’in başarısının sorgulanması gerektiğini belirten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları da Fed’in bağımsızlığına dair tartışmaları derinleştirdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Powell hakkında "yeminli yalan beyan" gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Beyaz Saray ise Powell’ın görevden alınmasının gündemde olmadığını belirtmekle birlikte, faiz indirimine gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD borsalarında kapanış rekorları

New York borsasında yükseliş eğilimi devam etti.

* Dow Jones: 44.323,07 puan (yatay)

* S&P 500: yüzde 0,14 artış

* Nasdaq: yüzde 0,38 artış

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yeni kapanış rekorlarına ulaştı. Alphabet, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin açıklayacağı bilançolar ise bugünkü piyasa yönünü belirleyecek önemli faktörler arasında.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42'den yüzde 4,37'ye gerilerken, dolar endeksi yatay seyirle 97,9 seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise doların güçlenmesiyle yüzde 0,3 düşerek 3.388 dolar seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsaları: Belirsizlik ve bilançolarla karışık seyir

Avrupa’da ABD ile ticaret müzakerelerindeki belirsizlikler ve bazı büyük şirketlerin zarar açıklaması etkili oldu. Stellantis Grubu, yılın ilk yarısında 2,3 milyar Euro zarar açıkladı.

* CAC 40 (Fransa): yüzde 0,31 düşüş

* FTSE MIB (İtalya): yüzde 0,36 düşüş

* DAX 40 (Almanya): yüzde 0,08 artış

* FTSE 100 (İngiltere): yüzde 0,23 artış

Öte yandan, İngiltere’nin Rusya enerji sektörünü hedef alan 137 yeni yaptırımı da piyasa dinamiklerini etkiliyor.

Asya borsalarında seçim sonrası ve tarife endişesi

Asya borsalarında ise ABD tarifeleri ve Japonya’daki seçim sonuçlarının etkileri izlendi. Japonya'da Başbakan İşiba Şigeru’nun liderliğindeki partinin Danışman Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmesi, ekonomik belirsizlikleri artırdı.

* Nikkei 225 (Japonya): yüzde 0,4 düşüş

* Kospi (Güney Kore): yüzde 1,4 düşüş

* Hang Seng (Hong Kong): yüzde 0,3 artış

* Şanghay Bileşik (Çin): yüzde 0,5 artış

Türkiye piyasalarında güçlü seyir

Borsa İstanbul’da ise yükseliş eğilimi devam etti.

* BIST 100 endeksi: yüzde 2,41 artışla 10.616,18 puana çıktı.

* BIST 30 Vadeli Kontrat (Ağustos): 12.266 puan

* Dolar/TL: 40,4080 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünkü veri takviminde saat 14.30’da Türkiye'nin mayıs ayı finansal kesim dışı döviz varlık ve yükümlülüklerinin; saat 17.00’de ise ABD Richmond Fed İmalat Endeksi’nin öne çıkacağını belirtiyor.

Ayrıca, Powell, Lagarde ve Bailey’nin açıklamaları da yatırımcıların odağında olacak.