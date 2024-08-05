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Küresel piyasalarda tarihi düşüş baskısı: ABD Hazine tahvilleri geriledi

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesinin ardından ABD Hazine tahvilleri, düşüş kaydetti. Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan veriler sonrasında, resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından tarihi bir düşüş baskısı yaşanıyor.

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Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan veriler sonrasında, resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından tarihi bir düşüş baskısı yaşanıyor.  ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesinin ardından ABD Hazine tahvilleri, düşüş kaydetti.

TSİ 11.10'da 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.

ABD'de 2 yıllık Hazine tahvili getirisi de yüzde 3,69'a düştü.

ABD Hazine tahvillerinde üç aylık vadelilerde ise getiri yüzde 5,14'e geriledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilere göre, göre tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edildi.

Fed'den acil toplantı beklentisi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

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