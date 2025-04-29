Küresel piyasalarda 'ticaret iyimserliği': ABD-Çin görüşmeleri ve bilançolar takipte

Küresel piyasalarda, ABD ile ticaret ortakları arasında sürdürülen tarife müzakerelerine dair olumlu beklentiler ve yaklaşan ekonomik veriler ışığında pozitif bir hava hâkim.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana uyguladığı korumacı politikaların etkileri sürerken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak büyüme ve istihdam verilerinden ekonominin gidişatına ilişkin daha net sinyaller almayı bekliyor.

ABD'li yetkililerden üst üste tarife açıklamaları

Ticaret savaşlarına dair gelişmeler piyasalardaki risk iştahını belirlemeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile olan ticari dengesizliğe dikkat çekerek, yüksek tarifelerin sürdürülemez olduğunu ve çözümün Çin’e bağlı olduğunu belirtti.

Bessent ayrıca Hindistan ile yapılabilecek ilk anlaşmanın yakın olduğuna işaret ederken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de bu hafta yeni anlaşmalara dair daha fazla gelişme duyulabileceğini ifade etti.

Piyasalar bilançolar ve tarife açıklamalarını gözlüyor

New York Borsası’nda S&P 500 yüzde 0,28, Dow Jones yüzde 0,06 değer kazanırken, Nasdaq yüzde 0,10 geriledi. Bugün ise Visa, S&P Global, Pfizer ve Coca-Cola gibi devlerin bilançoları yatırımcıların radarında olacak. Analistler, bilanço sezonunun etkisiyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ve şirketlerin ileriye dönük projeksiyonlarının özellikle tarife fiyatlamaları açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Petrol, altın ve dolarda son durum

ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüşünü altıncı güne taşıyarak yüzde 4,21’e geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,2 seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 3.307 dolardan, Brent petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 64,1 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da elektrik kesintisi ve Rusya-Ukrayna geçici ateşkesi gündemde

Avrupa piyasalarında da ABD ile yapılacak olası anlaşmalara yönelik beklentilerle olumlu bir görünüm hakim. Almanya, Fransa ve İtalya’da endeksler yükselirken, İngiltere piyasaları yatay seyretti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) olası adımları ve tarifelere ilişkin haber akışının da piyasalar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

Ayrıca İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri iletişim ve ulaşımda aksamalara neden oldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan kesintilere müdahale edileceğini açıkladı.

Rusya’nın, 2. Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü nedeniyle 8-11 Mayıs arasında Ukrayna’da insani gerekçelerle ateşkes ilan etmesi de jeopolitik gündemde öne çıktı.

Asya'da Japon piyasaları tatilde

Asya piyasalarında ise Çin hariç genel olarak alıcılı bir seyir izlendi. Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalıyken, Hong Kong’ta Çinli teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş gözlendi. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin Şanghay Bileşik endeksi yatay kaldı.

Türkiye'de gözler işsizlik ve ekonomik güven endeksinde

Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 düşüşle 9.306,96 puanda tamamladı. VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 kontratı da akşam seansında yüzde 0,3 geriledi. Analistler, vade sonu işlemlerinin oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti. Dolar/TL ise güne yüzde 0,1 artışla 38,4620 seviyesinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İtalya’ya giderek Türkiye-İtalya Hükümetler Arası Zirvesi’ne katılacak. Zirvede ekonomik işbirliğinin yanı sıra siyasi ve diplomatik ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD’den gelecek JOLTS açık iş sayısı gibi önemli veriler yatırımcılar tarafından izlenecek.